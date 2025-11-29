Messi no lo pudo ganar y Cristiano Ronaldo ya lo tiene: el premio que recibió el Cholo Simeone por su huella en el fútbol

A lo largo de los últimos 14 años, el entrenador argentino Diego Simeone marcó una era en Atlético de Madrid, equipo al que no solo le hizo ganar títulos tanto locales como internacionales, sino que también lo llevó a dos finales de la UEFA Champions League y a disputar el Mundial de Clubes 2025.

Como consecuencia de esto, el ex futbolista de la Selección Argentina recibió varios galardones en su carrera, y en los últimos días ganó un nuevo premio que Lionel Messi aún no pudo conseguir y que Cristiano Ronaldo logró cinco años atrás, en 2020.

Es que, el ‘Cholo’ gano el Golden Foot Legend 2025 por la huella que dejó en el fútbol por su paso en Atlético de Madrid, donde está dirigiendo su 15° temporada consecutiva. Es por eso que en los próximos días sus huellas aparecerán en la “Champions Promenade”, en Mónaco.

“Estoy feliz por compartir este espacio con grandes maestros del fútbol y alegría por poder ser parte de esta cantidad de personas que alimentan el fútbol mundial”, fueron las palabras de Simeone en diálogo con el sitio web de Atlético de Madrid, lugar en el que compartió su felicidad por este galardón.

Diego Simeone con el Golden Foot. (Golden Foot).

Además, fue un año especial para el Colchonero. Esto se debe a que no solo su entrenador recibió este premio, sino que también Antoine Griezmann, referente del plantel, fue galardonado por su “excepcional carrera, liderazgo y legado”.

Qué es el Golden Foot

Este premio, que se entrega desde 2003, busca destacar a importantes futbolistas con la particularidad de que tienen que ser mayores de 27 años, ya que la intención del mismo es ser la antítesis de los Premios Kopa, que destacan a los mejores jugadores del mundo menores de 21 años.

“El Golden Foot es un premio creado en 2003 para reconocer a las figuras más destacadas del fútbol que siguen rindiendo a un alto nivel en etapas posteriores de su carrera. Solo los futbolistas mayores de 27 años pueden optar al premio, y la mayoría de los ganadores son estrellas de treinta y tantos años”, explica su página web oficial.

En este contexto, hace 22 años que se entrega este galardón, en el que también destacan a ex jugadores y entrenadores por su trayectoría. Dentro de los ganadores más destacados, aparecen Cristiano Ronaldo, Lautaro Martínez, Iker Casillas, Robert Lewandowski y Edinson Cavani.

Además, en la primera edición de estos premios, lo ganó Diego Armando Maradona al ser destacado como una leyenda del fútbol mundial. Otros argentinos que recibieron este galardón fueron Daniel Passarella, Juan Sebastián Verón, Osvaldo Ardiles, Javier Zanetti, Francisco Varallo, Mario Alberto Kempes y Alfredo Di Stefano.

