Mientras Julián Álvarez gana 9.1 millones en Atlético de Madrid, esto cobra Lamine Yamal en Barcelona

A mediados del año pasado, tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub 23, Julián Álvarez dejó el Manchester City para convertirse en nuevo refuerzo del Atlético de Madrid, equipo que pagó 70 millones de euros para quedarse con su ficha.

Este nuevo desafío para la Araña, que llegó para ser titular en el elenco comandado por Diego Simeone, también tuvo un cambio en lo económico, ya que el delantero de 25 años se convirtió en uno de los jugadores mejores pagos del Colchonero, por detrás de figuras como Antoine Griezmann, y hasta la reciente renovación en Barcelona también cobraba más que Lamine Yamal.

Según los datos del sitio web Capology, el futbolista oriundo de las divisiones de River, percibe un sueldo de 9.068.000 dólares anuales (casi 9.1 millones), teniendo en cuenta tanto su salario estipulado, más las primas por objetivos cumplidos a nivel individual y grupal con el Atleti.

Julián Álvarez anotándole un gol al Barcelona de Yamal (Getty)

Por su parte, Lamine Yamal, delantero y figura del Barcelona, se aseguró recientemente un nuevo contrato con el equipo culé y gana una verdadera fortuna. Desde su renovación, el español percibe uno de los mejores jugadores del mundo: recibe 31.274.386 de dólares de forma anualizada.

Sin embargo, en este nuevo vínculo hay un detalle importante a resaltar. Es que el chico sensación de Barcelona, tiene sus ganancias repartidas en dos maneras particulares. Como base y de manera asegurada, el español percibe 19.244.888 de dólares y como bonus otros 12.029.498 de dólares, según objetivos colectivos e individuales relativamente sencillos de conseguir en el campo de juego.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En su primera temporada en el Colchonero y el arranque de la segunda, el delantero argentino de 25 años lleva disputados un total de 60 partidos entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League. En los mismos, convirtió 30 goles y aportó 8 asistencias en los 4427 minutos que estuvo en cancha.

Los números de Lamine Yamal en Barcelona

El delantero de 18 años disputó 109 partidos con el primer equipo del Blaugrana. En estos encuentros, convirtió 27 goles y aportó 37 asistencias en los 7787 minutos en cancha. Además, logró cuatro títulos locales: LaLiga 2022/23, la 2024/25, la Copa del Rey 2024/25 y la Supercopa 2024/25.