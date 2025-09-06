Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Internacional

Mientras Julián Álvarez gana 9.1 millones en Atlético de Madrid, esto cobra Lamine Yamal en Barcelona

Revelaron el sueldo que percibe el delantero de 18 años en el Blaugrana.

Por Marco D'arcangelo

Lamine Yamal, figura de Barcelona.
© GettyLamine Yamal, figura de Barcelona.

A mediados del año pasado, tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub 23, Julián Álvarez dejó el Manchester City para convertirse en nuevo refuerzo del Atlético de Madrid, equipo que pagó 70 millones de euros para quedarse con su ficha. 

Este nuevo desafío para la Araña, que llegó para ser titular en el elenco comandado por Diego Simeone, también tuvo un cambio en lo económico, ya que el delantero de 25 años se convirtió en uno de los jugadores mejores pagos del Colchonero, por detrás de figuras como Antoine Griezmann, y hasta la reciente renovación en Barcelona también cobraba más que Lamine Yamal.

Según los datos del sitio web Capology, el futbolista oriundo de las divisiones de River, percibe un sueldo de 9.068.000 dólares anuales (casi 9.1 millones), teniendo en cuenta tanto su salario estipulado, más las primas por objetivos cumplidos a nivel individual y grupal con el Atleti.

Julián Álvarez anotándole un gol al Barcelona de Yamal (Getty)

Julián Álvarez anotándole un gol al Barcelona de Yamal (Getty)

Por su parte, Lamine Yamal, delantero y figura del Barcelona, se aseguró recientemente un nuevo contrato con el equipo culé y gana una verdadera fortuna. Desde su renovación, el español percibe uno de los mejores jugadores del mundo: recibe 31.274.386 de dólares de forma anualizada.

Sin embargo, en este nuevo vínculo hay un detalle importante a resaltar. Es que el chico sensación de Barcelona, tiene sus ganancias repartidas en dos maneras particulares. Como base y de manera asegurada, el español percibe 19.244.888 de dólares y como bonus otros 12.029.498 de dólares, según objetivos colectivos e individuales relativamente sencillos de conseguir en el campo de juego.

Publicidad

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En su primera temporada en el Colchonero y el arranque de la segunda, el delantero argentino de 25 años lleva disputados un total de 60 partidos entre LaLiga, Copa del Rey y Champions League. En los mismos, convirtió 30 goles y aportó 8 asistencias en los 4427 minutos que estuvo en cancha. 

Los números de Lamine Yamal en Barcelona

El delantero de 18 años disputó 109 partidos con el primer equipo del Blaugrana. En estos encuentros, convirtió 27 goles y aportó 37 asistencias en los 7787 minutos en cancha. Además, logró cuatro títulos locales: LaLiga 2022/23, la 2024/25, la Copa del Rey 2024/25 y la Supercopa 2024/25.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Chelsea ofrece 50 millones al Barcelona por un socio para Enzo Fernández en mitad de cancha
Fútbol europeo

Chelsea ofrece 50 millones al Barcelona por un socio para Enzo Fernández en mitad de cancha

Hansi Flick: “Lamine Yamal será uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol haya visto jamás”
Fútbol europeo

Hansi Flick: “Lamine Yamal será uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol haya visto jamás”

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid
Fútbol Internacional

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

Neymar se mete en problemas por una multimillonaria herencia
Fútbol Internacional

Neymar se mete en problemas por una multimillonaria herencia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo