Fue presidente de Real Madrid, incidió en la llegada de Cristiano Ronaldo y respaldo a Franco Mastantuono: “Demostró personalidad”

Previo a la llegada de Florentino Pérez como presidente, desde 2006 a 2009, Real Madrid tuvo como presidente a Ramón Calderón, quien fue importante para que el club fiche a importantes jugadores como Gonzalo Higuain o Cristiano Ronaldo, quien fue el pase más caro de la historia en su momento.

Años después de su mandato, Calderón habló en una entrevista con el periodista Rodrigo Rea. Allí, además de contar cómo fue la llegada del portugués, también bancó a Franco Mastantuono, quien llegó a la institución hace menos de tres meses y dividió opiniones entre los hinchas.

“Ha demostrado muchas cualidades, tiene talento, buen disparo a gol. Tiene un gran recorrido con el Real Madrid porque es muy joven y desde el principio tiene el cariño de la afición y sus jugadores. Es muy querido aquí y en el terreno de juego ha demostrado mucha calidad. Ha sido un acierto traerlo y lo está demostrando“, inició.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Sin lugar a dudas ha demostrado personalidad, el Santiago Bernabéu es muy complicado para cualquier jugador, el aficionado no da nada por sentado por más que venga joven o con títulos y balones de oro, es una afición vinculada con el éxito y la excelencia, no es fácil y para el que es joven no es fácil superar ese ambiente, ganar es una obligación y el a esa presión ha sabido superarla bien”.

Desde su llegada a Real Madrid, Mastantuono mostró buenos rendimientos, pero en los últimos partidos fue criticado por los hinchas debido a que bajó este nivel. Para su mala suerte, sufrió una pubalgia por la que estará marginado de las canchas en las próximas semanas.

Calderón recordó las llegadas de Ronaldo e Higuain

A mediados de 2009, Real Madrid rompió el mercado de pases al fichar a Cristiano Ronaldo, por quien pagaron 98 millones de euros. Al respecto, Calderón comentó: “Llegamos a un acuerdo en diciembre de 2008 antes que yo dejara la presidencia, quedó todo firmado, sus contratos, las condiciones y el acuerdo con el Manchester United por 94 millones de euros. Parecía una cantidad desorbitada en aquel momento, pero yo creo que ha sido la contratación más barata de la historia del club, nos costó dos años de negociación”.

Sobre el Pipa, quien se destacaba en River, soltó: “Fue muy arriesgado su traspaso, Mijatovic tuvo una gran visión en su fichaje. Tenía 17 años recién cumplidos y fue una grandísima adquisición, marcó goles y se ganó el cariño de la afición. Después de aquel clásico con Boca, Pedja Mijatovic me dijo que le interesaba muchísimo”.

Y agregó: “Su llegada no fue fácil, llegó en diciembre y era el fichaje que se podía hacer en la ventana de invierno, Higuain nos ayudó desde el primer momento, a mi me sorprendió mucho su personalidad y cómo se adaptó a la presión que impone este equipo”.

Además, reveló que estuvieron cerca de fichar a Carlos Tevez: “Yo recuerdo una vez que Mijatovic me llamó tarde, de noche diciéndome que estaba la oportunidad de fichar a Tevez, que podía ser muy importante para nosotros, e incluso se reunieron, se iniciaron conversaciones pero no se terminó dando”.

Calderón habló sobre River y Boca

“Tanto Boca como River son dos grandísimos clubes, siempre se ha dicho que quizás Boca fuera el equipo que más se identificaba con el Real Madrid, igualmente no podemos despreciar lo que es River Plate con lo que ha logrado y su afición”, afirmó al hablar sobre los dos equipos más importantes de Argentina y la comparación con el Madrid.

