Roberto Martínez marginó a Lamine Yamal y a Dembélé al dar a su candidato para ganar el Balón de Oro: “Está muy infravalorado”

La Selección de Portugal se consagró campeona de la UEFA Nations League en la última fecha FIFA. El elenco comandado por Roberto Martínez se impuso en la definición ante España por penales en el Allianz Arena y se convirtió en el máximo ganador del certamen que ya lleva cuatro ediciones.

Cristiano Ronaldo, que anotó un nuevo gol definitorio y sumó otro título a su palmarés, fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Sin embargo, el DT de los lusos destacó a otro de sus dirigidos en incluso lo candidateó para ganar el Balón de Oro, ya que CR7 no figura entre los nominados y sí tiene varios de su selección en el top 30 mundial.

En diálogo reciente con El Larguero, al español le consultaron si prefería a Lamine Yamal o a Ousmane Dembélé para hacerse del trofeo que reparte France Football al mejor jugador de cada temporada. Martínez, en cambio, eligió ir por otro camino al decantarse por Nuno Mendes.

“Si te soy muy honesto, nosotros jugamos contra Lamine Yamal y la verdad que era un rompecambezas. Cómo puedes pararle, cómo parar el espacio dónde el trabaja. Nuestra solución fue un nombre propio: Nuno Mendes”, señaló el DT sobre el futbolista de Paris Saint-Germain.

Y explicó sus razones: “Es un lateral izquierdo que está totalmente infravalorado. Cuándo lo ves en el partido y luego se le da el premio al mejor jugador de la fase final, no solo de la final… Es un jugador que puede a velocidad marcar a un jugador con la rapidez de Lamine, pero luego tiene una gran capacidad en el juego aéreo”.

Nuno Mendes celebra el penal con el que PSG se consagró en la Supercopa de Europa.

“Puede jugar de central, un jugador que llega al último tercio, que tiene capacidad para finalizar, capacidad para asistir. Es el lateral más completo del fútbol moderno. La verdad que si me tuviera que inclinar por alguien ahora mismo diría que Nuno Mendes está como mi favorito. Es una opinión muy personal y es como habla un padre de sus hijos”, sintetizó el entrenador de 51 años. Sí, para el DT de Portugal, el lateral tiene más méritos que Lamine Yamal y Ousmane Dembélé de cara al Balón de Oro.

Los méritos de Nuno Mendes para ser candidato al Balón de Oro

Aunque los futbolistas apuntados para el galardón de France Football suelen ser atacantes, la actualidad de Nuno Mendes y su éxito en la temporada obligan a que su nombre sea al menos digno de entrar en la discusión.

Además de haber conquistado la Nations League con Portugal, su campaña con la camiseta de Paris Saint-Germain también fue para la historia. El jugador de 22 años ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, la primera para el club parisino. Ademas, llegó a la final del Mundial de Clubes.

Los 30 nominados al Balón de Oro

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

Joao Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.