Scaloni, muy atento: el gran objetivo que alcanzó Valentín Barco con Racing de Estrasburgo en Europa

Hace algunas semanas y de manera preliminar, Lionel Scaloni anunció los convocados para la inminente fecha FIFA pero ahora reveló la lista definitiva de la Selección Argentina. Aunque está en un gran momento a nivel individual, Valentín Barco no forma parte de la nómina y ahora consiguió un importante objetivo colectivo de cara a la temporada 2025/26 que acaba de comenzar.

Desde hace varios meses, el Colo se convirtió en una pieza fundamental en Racing de Estrasburgo. No solo es un titular indiscutido, sino que además fue clave en el sprint final de temporada que le permitió conseguir un lugar para luchar por un puesto en las competiciones internacionales al elenco que pertenece al mismo grupo inversor que Chelsea, entre otros.

Lo cierto es que este jueves Barco y su equipo lograron la clasificación a la UEFA Conference League. Tras quedar en zona de repechaje debido a su posición final en la Ligue 1 del año pasado, el conjunto francés venció 3-2 a Brondby de Dinamarca por la fase previa y se quedó así con el último cupo del tercer certamen continental de Europa, según el orden de importancia.

Valentín Barco junto a Joaquín Panichelli, Kendry Páez y Rafael Soares, sus compañeros en Racing de Estrasburgo. (@colo.barco)

Si bien el Colo no consiguió convertir un gol ni repartir una asistencia, fue muy importante en el juego colectivo para comenzar gran parte de los ataques. Además, comenzó el contragolpe en el tercer tanto que permitió estirar la ventaja y prácticamente garantizar el boleto a la siguiente instancia para ser parte de la copa del Viejo Continente desde su primera ronda, objetivo ya cumplido.

Vale destacar que el surgido de las divisiones inferiores de Boca ya no se desempeña de lateral izquierdo. En un 3-4-3 con muchas libertades, oficia de carrilero, mediocampista e interior, todo en un mismo partido y según corresponda ante cada rival. Allí tiene un rol más dedicado al juego, lo que le permite tener la posibilidad de soltarse en distintas zonas del campo.

Publicidad

Publicidad

Por qué el Colo Barco no fue convocado a la Selección Argentina

Para esta doble fecha FIFA donde Argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador por las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, Valentín Barco no fue citado por una cuestión táctica. Aunque en esta oportunidad no integró la nómina de Scaloni y su cuerpo técnico, bien se sabe que es uno de los jugadores que se mantiene en el radar de cara a la próxima Copa del Mundo 2026.

Lo cierto es que Marcos Acuña vuelve a la Selección a raíz de su gran nivel en River, lo que derivó en la ausencia del Colo. Además, los otros jugadores que ocupan dicha función en el combinado nacional son Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, dos habituales fijas para el entrenador. Así también se explica que el ex Boca y Brighton no sea parte del seleccionado nacional.

ver también Tras querer a Lautaro Martínez, el delantero de 80 millones que compró Newcastle para la Champions League