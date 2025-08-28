Tras su debut con Real Madrid, la tajante resolución del ‘Caso Mastantuono’ que sacude a España

Luego de que se haya concretado el ansiado fichaje, Franco Mastantuono tuvo su estreno absoluto y posteriormente su primera titularidad con Real Madrid. No solo le alcanzó para deslumbrar a todos en el ambiente, sino que también dejó satisfecho e ilusionado a su propio entrenador que lo llenó de elogios. Sin embargo, no todo es color de rosa en su reciente estadía en la elite europea.

Debido a que el argentino está inscripto como miembro del plantel de la filial por su corta edad, es el protagonista de un proceso judicial. Es que Miguel Ángel Galán, el presidente de la escuela de entrenadores de CENAFE, denunció que el conjunto merengue está incumpliendo el reglamento y al mismo tiempo utilizando una alineación indebida, lo que dio lugar a más novedades…

Esto obligó al Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol a dar una devolución en las últimas horas, para que se manifieste y comunique si iba a involucrarse en la cuestión. A pesar del pedido, José Alberto Peláez resolvió no entrar en el ‘Caso Mastantuono’, dando a entender que Real Madrid no rompió ninguna regla al utilizar al argentino, tal como se esperaba.

Franco Mastantuono, durante su debut con la camiseta de Real Madrid ante Osasuna por LaLiga.

Para entender aún más el contexto de este dilema, Galán entiende que el gigante español y otros tantos clubes de la RFEF inscriben a buena parte de sus jugadores en el equipo de las filiales por sus cortas edades para así tener más cupos en el plantel profesional. Aunque esto no es ilegal, insiste que dichos futbolistas solo disputan encuentros en Primera División, lo que es un vacío legal.

Ahora que recibió la negativa del Juez de Competición, analiza llevar a cabo dos acciones distintas pero con el mismo objetivo: recurrir ante el Comité de Disciplina o acudir directamente a la Justicia ordinaria. Esos son los dos escenarios que planea realizar el presidente de la escuela de entrenadores de CENAFE para atentar contra Real Madrid y Franco Mastantuono.

Mastantuono ya conoce sus rivales en Champions League

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la primera ronda de la UEFA Champions League 2025/26 bajo el formato que inició la temporada pasada y el elenco que dirige Xabi Alonso ya sabe con quiénes debe medirse para clasificar a los duelos de eliminación directa. Por eso, Mastantuono ya conoce a los 8 rivales que enfrentará en su primera participación en dicho certamen continental.

Manchester City (Inglaterra)

(Inglaterra) Liverpool (Inglaterra)

(Inglaterra) Juventus (Italia)

(Italia) Benfica (Portugal)

(Portugal) Olympique Marsella (Francia)

(Francia) Olympiacos (Grecia)

(Grecia) Mónaco (Principado de Mónaco)

(Principado de Mónaco) Kairat Almaty (Kazajistán)

