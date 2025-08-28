Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Tras su debut con Real Madrid, la tajante resolución del ‘Caso Mastantuono’ que sacude a España

Un ente importante de España denunció que el conjunto merengue incumple el reglamento con el argentino por estar inscripto en la filial.

Por Nahuel De Hoz

Franco Mastantuono, durante su primera titularidad con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga.
© GettyFranco Mastantuono, durante su primera titularidad con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga.

Luego de que se haya concretado el ansiado fichaje, Franco Mastantuono tuvo su estreno absoluto y posteriormente su primera titularidad con Real Madrid. No solo le alcanzó para deslumbrar a todos en el ambiente, sino que también dejó satisfecho e ilusionado a su propio entrenador que lo llenó de elogios. Sin embargo, no todo es color de rosa en su reciente estadía en la elite europea.

Debido a que el argentino está inscripto como miembro del plantel de la filial por su corta edad, es el protagonista de un proceso judicial. Es que Miguel Ángel Galán, el presidente de la escuela de entrenadores de CENAFE, denunció que el conjunto merengue está incumpliendo el reglamento y al mismo tiempo utilizando una alineación indebida, lo que dio lugar a más novedades…

Esto obligó al Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol a dar una devolución en las últimas horas, para que se manifieste y comunique si iba a involucrarse en la cuestión. A pesar del pedido, José Alberto Peláez resolvió no entrar en el ‘Caso Mastantuono’, dando a entender que Real Madrid no rompió ninguna regla al utilizar al argentino, tal como se esperaba.

Franco Mastantuono, durante su debut con la camiseta de Real Madrid ante Osasuna por LaLiga.

Franco Mastantuono, durante su debut con la camiseta de Real Madrid ante Osasuna por LaLiga.

Para entender aún más el contexto de este dilema, Galán entiende que el gigante español y otros tantos clubes de la RFEF inscriben a buena parte de sus jugadores en el equipo de las filiales por sus cortas edades para así tener más cupos en el plantel profesional. Aunque esto no es ilegal, insiste que dichos futbolistas solo disputan encuentros en Primera División, lo que es un vacío legal.

Ahora que recibió la negativa del Juez de Competición, analiza llevar a cabo dos acciones distintas pero con el mismo objetivo: recurrir ante el Comité de Disciplina o acudir directamente a la Justicia ordinaria. Esos son los dos escenarios que planea realizar el presidente de la escuela de entrenadores de CENAFE para atentar contra Real Madrid y Franco Mastantuono.

Publicidad

Mastantuono ya conoce sus rivales en Champions League

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la primera ronda de la UEFA Champions League 2025/26 bajo el formato que inició la temporada pasada y el elenco que dirige Xabi Alonso ya sabe con quiénes debe medirse para clasificar a los duelos de eliminación directa. Por eso, Mastantuono ya conoce a los 8 rivales que enfrentará en su primera participación en dicho certamen continental.

  • Manchester City (Inglaterra)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Juventus (Italia)
  • Benfica (Portugal)
  • Olympique Marsella (Francia)
  • Olympiacos (Grecia)
  • Mónaco (Principado de Mónaco)
  • Kairat Almaty (Kazajistán)
Tras querer a Lautaro Martínez, el delantero de 80 millones que compró Newcastle para la Champions League

ver también

Tras querer a Lautaro Martínez, el delantero de 80 millones que compró Newcastle para la Champions League

Alejandro Garnacho, nuevo refuerzo de Chelsea: los millones que le pagará a Manchester United

ver también

Alejandro Garnacho, nuevo refuerzo de Chelsea: los millones que le pagará a Manchester United

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Entiendo el negocio de tener a Messi, pero la Copa Potrero termina siendo más seria que la Leagues Cup"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
A 275km de China: el estadio que deberán visitar Franco Mastantuono y el Real Madrid en la Champions League
Champions League

A 275km de China: el estadio que deberán visitar Franco Mastantuono y el Real Madrid en la Champions League

Los rivales confirmados del Real Madrid de Franco Mastantuono en la Champions League
Champions League

Los rivales confirmados del Real Madrid de Franco Mastantuono en la Champions League

Se realizó el sorteo: así se jugará la Champions League 2025/2026
Champions League

Se realizó el sorteo: así se jugará la Champions League 2025/2026

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo