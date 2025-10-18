Tras dos años de suspensión por FIFA, Papu Gómez vuelve a jugar al fútbol

En noviembre del 2023, casi un año después de que consiguiera ganar el Mundial de Qatar como parte de la Selección Argentina, al Papu Gómez se le presentó un obstáculo inesperado en su carrera. La Comisión Antidopaje de España decidió suspenderlo de toda actividad deportiva tras haber dado positivo de terbutalina en un test antidoping.

La sustancia, presente en un jarabe para la tos que consumió de su hijo -según sus declaraciones- lo condenó a ser sancionado por FIFA y no pudo jugar un partido oficial por dos años. En ese entonces, Papu era el flamante refuerzo del Monza italiano, y fue desvinculado al instante. Para mantenerse en forma y no perder rodaje, el argentino entrenó en clubes de Serie C del país de la bota, como en AC Renate.

Escasos meses atrás, el ex Atalanta y Sevilla firmó contrato profesional nuevamente, pero con el Pádova Calcio de la Serie B. Mientras aguardaba por su regreso a las canchas, Alejandro Gómez se entrenó con el equipo de Padua desde julio de este año. Esta semana, su larga espera llegará a su fin.

Es que la sanción de dos años impuesta al Papu Gómez caduca este lunes 20 de octubre, por lo que el partido que disputará el Pádova este fin de semana ante el Catanzaro será el último sin poder contar con el mediapunta argentino de 37 años. El domingo 26 de octubre, en condición de local y frente al Juve Stabia, el campeón del mundo en Qatar 2022 volverá al ruedo.

ver también Antes de volver a jugar tras su suspensión, Papu Gómez reveló detalles de su relación con Scaloni: “Lo querían limpiar”

La confesión de Papu Gómez sobre su vuelta al fútbol

En diálogo de hace meses atrás con La Gazzetta dello Sport, Papu reveló que no iba a ser un problema encontrar sitio para regresar a las canchas, ya que que tenía varias ofertas sobre la mesa para definir donde retomar su carrera. “Algunos clubes han llamado a mi agente para saber cómo estoy, cuándo termina la suspensión y cuáles son mis intenciones. Quiero esperar hasta el final de la temporada para saber en qué equipo podría encajar y luego hacer la pretemporada y trabajar para estar en la cima en octubre”, expresó. Finalmente, el Pádova le ganó la pulseada al resto y consiguió fichar al argentino.

Cómo fue la sanción por doping del Papu Gómez

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionó al ex futbolista de San Lorenzo tras haber consumido una sustancia prohibida llamada terbutalina, en lo que definió como un acto de “negligencia grave”.

Publicidad

Publicidad

Según contó el Papu, accedió a dicho componente luego de ingerir un jarabe que era de su hijo menor. No obstante, el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte no consideró válidos los argumentos del futbolista para quitarle la sanción.

¿Qué es la Terbutalina, la sustancia por la que se le dio al sanción al Papu Gómez?

Según la definición del portal Medicine Plus, “la Terbutalina se usa para prevenir y tratar la sibilancia, la falta de aire y las dificultades para respirar provocadas por el asma, la bronquitis crónica y el enfisema”.

En este contexto, el medio Relevo -quienes tuvieron la primicia del doping positivo, detallaron que “la sustancia permite a quienes la ingieren un mayor aporte sanguíneo y recuperarse más rápido luego de la realización de un esfuerzo intenso”, y que “en el caso específico de la Terbutalina no hay un mínimo permitido y su consumo, por mínimo que sea, se considera positivo”.

Publicidad