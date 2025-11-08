Volvieron a convertir Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Inter Miami y Al Nassr: cómo está la carrera por los 1.000 goles

Pareciera que el paso del tiempo no le afecta ni a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo. Tal como nos acostumbraron desde hace 20 años, los dos astros del fútbol continúan deslumbrando en sus respectivos equipos. Y por si todavía les quedaba alguna materia pendiente, ahora están en plena disputa por alcanzar los 1.000 goles como profesionales y cada vez están más cerca…

En el primer turno del sábado, Al Nassr venció 3-1 a Neom por una nueva fecha de la liga doméstica de Arabia Saudita. Como no podía ser de otra manera, Ronaldo marcó un gol en la victoria de su elenco que sirvió para hilar otro triunfo y mantener en lo más alto de la tabla de posiciones. Esta vez fue de penal el tanto que festejó el delantero portugués de 40 años de edad.

Ya en la noche, Inter Miami le ganó 4-0 a Nashville por el tercer juego de los octavos de final de la Major League Soccer. Fiel a su estilo, Messi marcó dos goles para sellar la clasificación a la próxima ronda del certamen local. El primero fue un verdadero golazo con su típica jugada y en el restante solo tuvo que empujarla para mandarla al fondo de la red y festejar con sus compañeros.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los máximos goleadores en la historia del fútbol.

Solo para entender que la edad no es un problema para estos cracks que están por encima de todos, hay que refrescar sus estadísticas en pleno 2025. Con 40 y 38 años, mantienen la racha goleadora que supieron mostrar en sus anteriores equipos. Mientras Cristiano lleva 37 anotaciones en este año, Lionel acumula 44 gritos desde enero hasta la fecha. Cifras realmente únicas.

Cómo está la carrera por los 1.000 goles entre Messi y Cristiano Ronaldo

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 953 goles convertidos y está a solamente 47 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

Publicidad

Publicidad

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 894 goles y se encuentra a 59 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 106 conversiones.

DATOS CLAVE

El protagonista Cristiano Ronaldo (Al Nassr) lleva 953 goles en su carrera y está a 47 de alcanzar los 1.000.

(Al Nassr) lleva en su carrera y está a de alcanzar los El protagonista Lionel Messi (Inter Miami) acumula 894 goles en su carrera y está a 106 de alcanzar los 1.000.

(Inter Miami) acumula en su carrera y está a de alcanzar los En lo que va de 2025, Messi lleva 44 goles y Ronaldo acumula 37 goles como profesionales.