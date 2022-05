Marcos Zappacosta surgió del Xeneize, pasó por Arsenal y triunfó en Sportivo Italiano antes de partir a un país de solo 6.8 kilómetros cuadrados en el que "no ven al fútbol como una salvación". Una charla exclusiva con Bolavip Argentina en donde hay psicología, mates y mucho fútbol.

Por algún motivo socio-cultural, económico o simplemente porque está en los genes de los argentinos, todo aquel que nace en esta tierra tiene un sueño: ser futbolista. Muchos quieren tener el 10 en la espalda o ser el goleador de algún club. Sin embargo hay otros que prefieren convertirse en el guardian de un equipo: ser arqueros.

Pese a que, como bien indicó el gran Eduardo Galeano, "el portero siempre tiene la culpa" y es el "mártir" de la derrota, hay quienes sueñan con esas voladas mágicas que salvan partidos. Un caso que se ajusta perfectamente al nuevo invitado de Bolavip Argentina: Marcos Raúl Zappacosta.

Oriundo de Mar del Plata, el arquero del Glacis United FC de la hermosa Gibraltar pasa por los micrófonos de Bolavip para contarnos cómo es la vida en un país de apenas 6.8 km2 y algo más de 33 mil habitantes, donde lucha contra la frustración que pueden sufrir los de su puesto: "Es una posición en la que estás expuesto siempre y uno juega sabiendo eso".

Capaz por este motivo, para estar fuerte de la cabeza, Marcos se apoyó en la psicología para sobrellevarla mejor: "Me encanta leer todo lo que tenga que ver. Lo implementó en el fútbol, es muy importante para la cabeza", confiesa afirmando que esto le sumó mucha paciencia y mejoró su rendimiento en un equipo en el cual es capitán y líder.

Con apenas 27 años de edad, podría afirmarse que la psicología no solo ayudó en el campo sino que también fue muy importante para su adaptación. Con pasado en equipos como Boca o Arsenal, el arquero pasó de lidiar con grandes pasiones a compartir plantel con jugadores que parecen oficinistas: "Llegan 10 minutos antes de la práctica y se van 10 minutos después".

Un estilo de vida que, según le contó a Bolavip, Marcos supo aprender a "respetar y entender" ya que en este diminuto país "el fútbol no es una salvación". Increíblemente, para los jóvenes de este país "resulta más fácil estudiar una carrera y trabajar". Algo que resulta difícil de creer: "Yo les digo que laburan dos horas al día y al aire libre. Que aprovechen".

VIVIR EN GIBRALTAR

Poco a poco, conociendo cómo es la vida que desarrolla en su segundo equipo en Gibraltar (anteriormente jugó para el Mons Calpe), nos comentó que en este país "se vive muy tranquilo y la gente es muy amable". Sin embargo, admite que "no es muy abierta a la conversación". Algo difícil para una persona que viene de un lugar en donde todos se conocen.

Alejado de su familia y su pareja, Zappacosta pasa sus días entre la lectura, la seguridad de un país muy tranquilo, el fútbol y su compañero de casa francés; el cual no para de reclamarle que no para de tomar mate. Sí, hay mate en Gibraltar y Marcos lo consigue gracias a "un chino que vende todas las yerbas, tiene alfajores o dulce de leche. Es un capo".

Volviendo al fútbol, Marcos también se toma su tiempo para recordar su vida antes de llegar a donde está: "Estuve en Boca hasta la Reserva. Yo soy hincha, era como estar un sueño todos los días", confesó antes de comentar que lamentablemente debió marcharse para encontrar más oportunidades.

Luego de esto, tuvo un breve paso por Arsenal (donde debutó), un pase frustrado por problemas legales en Rampla Juniors (Uruguay) y la continuidad en Sportivo Italiano. Una carrera que lo llenó de experiencia que busca trasladar hoy en día: "Soy el capitán y trato de pregonar el ejemplo. Que sos el primero en entrenar, en llegar, en ser positivo…busco eso".

Sin embargo, la barreras barreras culturales vuelven a cruzarse en su camino. Incluso, durante esta charla con Bolavip Argentina, Marcos cuenta que "a veces después de los entrenamientos tengo que explicar que está todo bien. Les digo que no nos vamos a pelear y después entienden que uno lo hace de buena leche". Una situación con la que lidia junto a otro argentino: Esteban Goicoechea.

Pese a esto, Zappacosta destacó que se siente muy conforme con el fútbol de este país: "Me piden que salga jugando, me meto entre los centrales como un libero. A mi me encanta", confiesa antes de remarcar que le sorprendió “lo rápido que evoluciona el fútbol". Igualmente, agrega que "están buscando un camino porque hay muchos extranjeros y falta cierto orden táctico".

Por este motivo, Marcos comentó que, si pudiese, le gustaría "implementar la formación que hay en Argentina; los controles, los perfiles y el traslado. Cosas que acá algunos recién lo aprenden en Primera". Además, el arquero ex Boca intentaría evitar que "no buscan triunfar en el fútbol ya que están a un paso de la Selección y conocer otros países".

Con una vida en donde disfruta de aquellos mates que "ya probaron todos porque les causa curiosidad" en un país sobre el que tuvo que preguntar donde quedaba, Marcos ya piensa en el futuro y aunque está "abierto a una propuesta interesante", su sueño parece volver a la Argentina: "Me encantaría poder jugar en Primera para que mi familia vea mis partidos y esté conmigo".

Una cuenta pendiente que quedó de aquella formación en Boca: "Queda el sabor amargo por saber que no se llegó. Pero en el puesto que estoy es difícil llegar, tomé la decisión de irme por esto", recuerda sobre una etapa en la que compartió equipo con jugadores como Ivan Colman, Komar, Cristaldo o Leo Suarez.

Finalmente, Zappacosta vuelve a remarcar que pese a su año de contrato busca algún proyecto que lo motive sin olvidar que "en ningún lado es fácil jugar al fútbol". Mientras tanto, el 1 del Glacis United continuará tomando unos buenos mates en la bella Gibraltar. Ojo...Siempre y cuando un compañero no lo haga enojar por no tirarse a barrer.

