¿De Tevez a otro ex Boca? El DT que quiere Rosario Central

“Quiero agradecerle a la gente por bancarme. No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie”, dijo Carlos Tevez haciendo referencia a las elecciones del 18 de diciembre en Rosario Central y dio un paso al costado. Por ello, mientras evalúan dónde realizar la pretemporada, en el Canalla buscan DT y en el radar hay un nuevo ex Boca.

Después de asegurar que “no le gustó que se use su nombre para la política del club”, el Apache se fue por la puerta de atrás y la Comisión Directiva que asuma tendrá que elegir a su candidato. Por ahora, Sebastián Battaglia es quien pica en punta.

¿De Tevez a otro ex Boca? Rosario Central buscará a Sebastián Battaglia

Según la información de varios medios rosarinos, la idea del oficialismo es contratar a Sebastián Battaglia, ex futbolista y entrenador de Boca. Confían en su capacidad con los más chicos (el Canalla tiene varios proyectos interesantes) y ya existieron algunos contactos.

Además, cabe destacar que todo va a definirse seguramente tras el 18 de diciembre (día de las elecciones) y Battaglia mismo se encargó de asegurar que "hubo algunos llamados de Central". ¿Será el reemplazante ideal de Carlitos?