Los hinchas se percataron de un detalle y no se lo dejaron pasar.

River publicó un tuit con sus partidos en junio, pero los hinchas de Boca no paran de burlarse

Se viene un semestre más que importante para River Plate. El equipo del Muñeco no estuvo a la altura en el torneo local, pero hizo una gran fase inicial en Copa Libertadores y se enfrentará ante Vélez en los octavos de final.

Mañana por la noche, el conjunto Millonario se enfrentará a Defensa y Justicia en el primer partido de la nueva Liga Profesional. Será el primero de una serie de seis partidos que el conjunto de Núñez tendrá que afrontar en este cargado mes de junio.

En las redes sociales, River publicó un calendario para que los hinchas se 'agenden' cuándo, dónde y contra quién jugará su club en estos 30 días. Sin embargo, los fanáticos de Boca se hicieron eco del mismo ¡para burlarse!

¿Qué pasó? Es que el community manager del club no pudo precisar cuándo jugará su equipo ante Lanús por la quinta fecha de la LPF y no especificó si su equipo jugará el 25 o el 26 del corriente mes. Claro, los xeneizes se percataron de que el 26 se cumplirá un nuevo aniversario del descenso millonario y se hicieron un festín.