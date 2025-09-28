No se vio en TV: así quedó el DT de Riestra tras el histórico triunfo ante River en el Monumental

Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra consiguió una histórica victoria por 2-1 nada menos que ante River Plate en el Estadio Más Monumental. Antony Alonso y Pedro Ramírez fueron los autores de los goles para el Malevo.

Con este resultado, Riestra se afianzó como el único puntero de la Zona B, dónde ahora le saca 4 puntos de ventaja a sus escoltas. Vélez, uno de sus perseguidores, jugará este lunes ante Atlético Tucumán en el Estadio Amalfitani para intentar recortar la brecha.

De todas formas, el presente del blanquinegro es soñado, con buenas posibilidades de jugar una competencia internacional en el 2026. Luego de la salida de Cristian Fabbiani en febrero, la actualidad sorprende con Gustavo Benítez como entrenador.

El exfutbolista, que llegó a Riestra en 2016, se retiró a fines del 2024 tras sumar algunos pocos minutos en la Primera División. Se convirtió en el Mánager del equipo y, con la salida del Ogro aceptó el desafío de convertirse en el entrenador del plantel para su primera experiencia en el rol.

La victoria ante River no solamente quedará en la historia de Riestra. También es la primera gran conquista de Benítez como DT. En ese contexto, la cuenta oficial del club publicó una foto viral en la que se ve al entrenador quebrado en llanto en los túneles del Estadio Más Monumental.

Los números de Gustavo Benítez en Deportivo Riestra

Desde que tomó las riendas del equipo en febrero, el Tata condujo al Malevo en 24 oportunidades con más del 54% de efectividad producto de 10 victorias, 9 empates y apenas 5 derrotas. Riestra atraviesa una racha de 5 victorias al hilo en el Torneo Clausura que lo dejaron como líder de la Zona B.

