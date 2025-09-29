Recorre el país: el insólito gol anulado a Belgrano contra Barracas Central que indigna a los hinchas de todos los clubes

Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Barracas Central empató por 1-1 este lunes a Belgrano en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Los puntos en juego eran cruciales para ambos combinados en la recta final de la etapa regular rumbo a los octavos de final.

Los dirigidos por Rubén Darío Insúa solamente perdieron dos de sus compromisos en este campeonato y llegaron a este duelo con la posibilidad de posicionarse como únicos punteros de la Zona A. Del otro lado, con una victoria, el Pirata podía ubicarse en puestos de clasificación.

A los 16 minutos de la primera parte, Jhonatan Candia abrió la cuenta para los locales con una gran definición cruzada. Sin embargo, la polémica se desató sobre el final de la primera parte cuando Belgrano gritó el gol del empate, que luego fue anulado.

Nicolás Fernández había convertido la igualdad, pero el VAR llamó a Andrés Gareano. Tras una larga revisión, el árbitro cobró una falta de Franco Jara sobre la defensa de Barracas Central, una decisión que generó fuertes reacciones en redes sociales por la falta de solidez en la resolución.

Tweet placeholder

“100% Lucha era más transparente que cualquier partido de Barracas”, disparó uno de los hinchas del fútbol argentino tras ver esta decisión. Otro, en cambio, apuntó contra Chiqui Tapia, presidente de la AFA quién le da el nombre al estadio de Barracas: “Es la Liga Chiquitapiense de Fútbol. Una vergüenza”. Afortunadamente para el conjunto cordobés, Jara puso el encuentro en tablas en el arranque del complemento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla del Torneo Clausura

Publicidad

Publicidad

ver también Se reveló cómo fue el cruce entre Paredes y Baliño que pudo terminar en la expulsión del jugador de Boca por insultos