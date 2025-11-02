Así quedó la tabla anual tras la victoria de Boca y la derrota de River antes del Superclásico

La continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura, con los resultados registrados este domingo, generó movimientos de gran relevancia en la Tabla Anual, especialmente en la zona de clasificación a las copas internacionales. Si bien Rosario Central se mantiene como líder indiscutido con 65 puntos y ya tiene asegurado su pasaje a la Copa Libertadores 2026, la verdadera batalla se centró en el segundo escalón de la clasificación, donde Boca y River dejaron de qué hablar.

La agónica victoria de Boca (2-1 ante Estudiantes) le permitió al equipo Xeneize mantenerse como escolta, asegurando provisionalmente su lugar en la Libertadores con 56 unidades. Sin embargo, la noticia de mayor impacto fue que River Plate cayó frente a Gimnasia en el Monumental, con su resultado, dejó pasar la oportunidad de acercarse a su máximo rival, quedando estancado en 52 puntos. Esta diferencia de cuatro unidades, con solo seis puntos en juego en las dos fechas restantes, elevó la tensión de la próxima jornada a niveles máximos.

El foco de la lucha por la Libertadores se trasladará al próximo fin de semana, cuando se dispute el Superclásico. Este partido será crucial: si River logra imponerse, acortará la brecha a solo un punto de Boca. En ese escenario, el Millonario se vería obligado a ganarle a Vélez en Liniers en la última fecha para tener opciones. Boca, en cambio, dependerá de sí mismo para mantener la ventaja y solo necesitaría igualar o vencer a Tigre en La Bombonera en el cierre.

Aunque, ambos tienen firmes perseguidores al acecho. Es que detrás aparecen Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, con 51, que por el momento se encuentran sacando boletos a la Copa Sudamericana. Así, la derrota de River no solo comprometió su acceso a la Libertadores, sino que dio vida a sus perseguidores, augurando una definición de campeonato donde cada punto será disputado con la intensidad propia de una final.

Así quedó la tabla anual