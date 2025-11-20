Es tendencia:
Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Rosario Central como campeón de la tabla anual

AFA determinó que Central, equipo mejor ubicado en la tabla anual 2025, sume una estrella en la historia del fútbol argentino. Así está la tabla.

Por Lautaro Tiburzio

Ángel Di María en Rosario Central
© Getty ImagesÁngel Di María en Rosario Central

Este jueves se dio a conocer un bombazo que sacudió al fútbol argentino. Rosario Central fue consagrado por AFA como el nuevo campeón del fútbol local al ser el equipo mejor ubicado en la tabla anual 2025.

A dos días de que comiencen los playoffs del Torneo Clausura, y menos de una semana desde que finalizó la etapa de todos contra todos, se definió que el equipo de Ángel Di María y compañía se convirtió en el quinto campeón del fútbol argentino en el 2025, detrás de Talleres (Supercopa Internacional 2024), Platense (Torneo Apertura), Vélez por duplicado (Supercopa Internacional 2025 y Supercopa Argentina 2025) e Independiente Rivadavia (Copa Argentina 2025).

De esta manera, el equipo rosarino consiguió su octavo título profesional y 13° en toda su historia contando el amateurismo. De manera inesperada, apareció un nuevo campeón del fútbol argentino y un nuevo trofeo, que inaugura el Canalla de la mano de Di María.

Las declaraciones de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central

El mandamás de Rosario Central habló con el título en mano tras salir de AFA. Sin tapujos, Belloso explicó: “Es un plan que viene de varios años. Es un título que se suma de acá a futuro. Super merecido para un club como el nuestro. Nos llevamos una nueva estrella“. Además, añadió: “El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y en los últimos días tomó mayor fuerza”.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1711561156
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110

Así quedó la tabla anual, que le dio el título a Rosario Central

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIB)663240:162418122
2Boca Juniors (LIB)623252:23291886
3Argentinos (Rep. LIB)573242:22201697
4River (SUD)533241:241714117
5Racing (SUD)533242:291316511
6Riestra (SUD)523232:191313136
7San Lorenzo (SUD)513227:21613127
8Lanús (SUD)503233:24913118
9Tigre (SUD)493232:25713109
10Barracas Central493239:35412137
11Independiente473237:251212119
* Independiente Rivadavia (13°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón de la Copa Argentina
** Platense (22°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura

