Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

Como parte de la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura, Atlético Tucumán y Rosario Central chocan fuerzas este sábado desde las 20.45 en el estadio Monumental José Fierro, que contará con la presencia de hinchas visitantes. Ambos buscarán hacerse con la victoria para acomodarse en puestos de playoffs correspondiente a la zona B. El árbitro del encuentro es Fernando Echenique y la televisación está a cargo de TNT Sports.

El Decano vuelve a jugar de local luego de lo que fue un acontecimiento de cal y otro de arena: la histórica victoria 2-0 ante Boca por Copa Argentina, de la cual no logró aprovechar el envión y al siguiente encuentro cayó 1-0 ante Riestra en el Bajo Flores, poniéndole fin a un invicto de cinco duelos. Marcha 9° con cuatro unidades.

Por su parte, el Canalla visita Tucumán sin conocer la derrota en lo que va del torneo y aspira a mantenerse así, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana disputará el clásico rosarino frente a Newell’s. La última fecha empató sin goles ante San Martín de San Juan y escaló a la sexta posición de la tabla al cosechar cinco puntos.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central: minuto a minuto

La formación de Atlético Tucumán

Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Carlos Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez; Mateo Coronel, Leandro Díaz.

La alineación de Rosario Central

Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Tomás O’Connor, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz, Jaminton Campaz.

