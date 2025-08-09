Es tendencia:
Torneo Apertura

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

El Decano y el Canalla chocan fuerzas con la intención de acomodarse en puestos de clasificación de la zona B.

Por Bruno Carbajo

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!
Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

Como parte de la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura, Atlético Tucumán y Rosario Central chocan fuerzas este sábado desde las 20.45 en el estadio Monumental José Fierro, que contará con la presencia de hinchas visitantes. Ambos buscarán hacerse con la victoria para acomodarse en puestos de playoffs correspondiente a la zona B. El árbitro del encuentro es Fernando Echenique y la televisación está a cargo de TNT Sports.

El Decano vuelve a jugar de local luego de lo que fue un acontecimiento de cal y otro de arena: la histórica victoria 2-0 ante Boca por Copa Argentina, de la cual no logró aprovechar el envión y al siguiente encuentro cayó 1-0 ante Riestra en el Bajo Flores, poniéndole fin a un invicto de cinco duelos. Marcha 9° con cuatro unidades.

Por su parte, el Canalla visita Tucumán sin conocer la derrota en lo que va del torneo y aspira a mantenerse así, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana disputará el clásico rosarino frente a Newell’s. La última fecha empató sin goles ante San Martín de San Juan y escaló a la sexta posición de la tabla al cosechar cinco puntos.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central: minuto a minuto

La formación de Atlético Tucumán

Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Carlos Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez; Mateo Coronel, Leandro Díaz.

La alineación de Rosario Central

Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Tomás O’Connor, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz, Jaminton Campaz.

Gustavo Costas criticó el arbitraje de Nicolás Ramírez en el clásico entre Boca y Racing: “Pasó lo de siempre”

Gustavo Costas criticó el arbitraje de Nicolás Ramírez en el clásico entre Boca y Racing: “Pasó lo de siempre”

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

