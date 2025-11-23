Caruso Lombardi habló de corrupción en el fútbol argentino y fue amenazado en pleno programa: “Dejá de hablar porque terminás mal”

La grieta en el fútbol argentino está en el momento más tenso y, mientras Estudiantes preparaba el pasillo de espaldas a Rosario Central, Ricardo Caruso Lombardi denunció un grave hecho en pleno programa de TN Deportivo este domingo.

A lo largo de este año, el entrenador encabeza una cruzada contra la corrupción en el fútbol argentino. A menudo, a través de X y en los canales de televisión, Caruso Lombardi denuncia los desmanejos en la Primera División de Argentina, especialmente contra los malos arbitrajes.

En ese contexto, y luego de hacer una burla con un caniche haciendo referencia a los hechos de la última semana con respecto a la consagración de Rosario Central y a los cruces públicos en redes sociales, el DT denunció una amenaza en su contra.

Caruso Lombardi mostró su teléfono y explicó que recibió mensajes mientras se emitía el programa: “¿Sabés por qué me quedé mirando? Escuchen bien, me están amenazando”. Y expuso las palabras que le escribieron: “Dejá de hablar porque terminás mal. En serio”.

“Esta es la costumbre que tienen todos estos individuos de hacer las cosas. Por eso hay muchos que se callan la boca y tienen miedo. Esto no tiene que pasar. Esta es la manera de trabajar con todos ellos. No sé quién es. Tiene la foto de una mujer. Recién acaban de borrar todo. Se ve que están viendo televisión. Hay que desnudar todas estas cosas porque no estamos hablando mentiras, hablamos realidades”, se extendió, animando a alzar la voz.

También hizo referencias a los errores arbitrales que dejaron afuera del Torneo Clausura a San Lorenzo ante Central Córdoba: “Yo hablo de fútbol nada más. No me gusta que hagan viajar a 10 mil hinchas a Santiago del Estero para robarles la plata. Los hoteles, la comida, el pasaje… Le sacaron la plata a toda la gente de San Lorenzo que fue con ilusión para que los caguen. Tenemos que decirlo e informarlo”.

Y avisó: “Ya saben de dónde viene la historia. Saben que si me pasa algo de dónde viene. Yo estoy muy tranquilo. Yo digo las cosas como son, yo no miento en nada. Son cosas que me entero de ustedes mismos, porque conmigo hablan los presidentes, los jugadores, los periodistas, los dirigentes y los técnicos. Ustedes se venden solos. No hagan más chanchadas y vamos a evitar hablar de estas cosas”.

