Con Di María de titular, Rosario Central 0-0 Sarmiento por el Torneo Clausura: ¡Minuto a minuto!

Por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, Sarmiento recibe a Rosario Central con la presencia de Ángel Di María como titular. El partido está bajo el arbitraje de Andrés Merlos en la ciudad de Junín y además, el encuentro entre el Verde y los Canallas es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
Las formaciones de Sarmiento y Rosario Central
Lucas Acosta; Alex Vigo, Manuel García, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González, Iván Morales Bravo.
Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Jaminton Campaz, Santiago López, Alejo Veliz.
