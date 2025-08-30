Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Con Di María de titular, Rosario Central 0-0 Sarmiento por el Torneo Clausura: ¡Minuto a minuto!

En Junín, el Verde recibe al Canalla por la séptima fecha del campeonato con la presencia del campeón del mundo con la Selección Argentina.

Por Nahuel De Hoz

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central.
© GettyÁngel Di María, futbolista de Rosario Central.

Por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, Sarmiento recibe a Rosario Central con la presencia de Ángel Di María como titular. El partido está bajo el arbitraje de Andrés Merlos en la ciudad de Junín y además, el encuentro entre el Verde y los Canallas es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de Sarmiento y Rosario Central

Lucas Acosta; Alex Vigo, Manuel García, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González, Iván Morales Bravo.

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Jaminton Campaz, Santiago López, Alejo Veliz.

Con un cambio, el probable equipo titular que prepara Miguel Russo en la visita de Boca ante Aldosivi

ver también

Con un cambio, el probable equipo titular que prepara Miguel Russo en la visita de Boca ante Aldosivi

En la previa de la fecha FIFA, Marcelo Bielsa calificó su proceso en Uruguay: “Objetivo no cumplido”

ver también

En la previa de la fecha FIFA, Marcelo Bielsa calificó su proceso en Uruguay: “Objetivo no cumplido”

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal
Fútbol Internacional

En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal

Sergio Ramos desconcierta a todo el mundo con su nuevo trabajo a 6 meses de llegar a Monterrey: “Mi historia, mi música”
Fútbol Internacional

Sergio Ramos desconcierta a todo el mundo con su nuevo trabajo a 6 meses de llegar a Monterrey: “Mi historia, mi música”

Para el Beto Alonso, por "lejos" Pelé es el mejor futbolista de la historia
Fútbol Internacional

Para el Beto Alonso, por "lejos" Pelé es el mejor futbolista de la historia

River apunta a estirar la ventaja y las apuestas lo respaldan ante San Martín
Apuestas

River apunta a estirar la ventaja y las apuestas lo respaldan ante San Martín

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo