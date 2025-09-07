Con la Bombonera y el Monumental, las imponentes renovaciones que propuso la IA de los estadios más importantes de Argentina

Los estadios de los clubes del fútbol argentino no solo son motivo de orgullo para sus hinchas, sino también una segunda casa. Todas las dirigencias que pasan por las instituciones intentan modernizar y expandir las inmediaciones a medida que el público aumenta.
Aunque muchos clubes atraviesan la etapa de disfrutar una reciente renovación que les permite recibir a más hinchas, otros aguardan y planifican para poder ver crecer a sus estadios de cara a un futuro próximo.
En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial que genere propuestas a los principales equipos del fútbol argentino. Gemini reflejó las canchas de estos equipos con mejoras a nivel infraestructura y también de diseño. Algunas factibles, otras quedarán en la imaginación de la IA.
Gemini se basó en las infraestructuras que tienen actualmente los clubes y los barrios que los rodean. Para el caso de San Lorenzo, le creó una propuesta desde cero en Boedo, dónde pelea por volver.
Boca Juniors
La propuesta de Gemini para Boca.
River Plate
La propuesta de Gemini para River.
Independiente
La propuesta de Gemini para Independiente.
Racing Club
La propuesta de Gemini para Racing.
San Lorenzo
La propuesta de Gemini para San Lorenzo.
Vélez Sarsfield
La propuesta de Gemini para Vélez.
Huracán
La propuesta de Gemini para Huracán.
Estudiantes de La Plata
La propuesta de Gemini para Estudiantes.
Rosario Central
La propuesta de Gemini para Rosario Central.
Newell’s Old Boys
La propuesta de Gemini para Newell’s.
