Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL ARGENTINO

Con la Bombonera y el Monumental, las imponentes renovaciones que propuso la IA de los estadios más importantes de Argentina

Muchos de los clubes argentinos sueñan con renovar sus instalaciones. La Inteligencia Artificial ofreció propuestas para el futuro.

Por Agustín Vetere

La IA propuso renovaciones para el fútbol argentino.
© GeminiLa IA propuso renovaciones para el fútbol argentino.

Los estadios de los clubes del fútbol argentino no solo son motivo de orgullo para sus hinchas, sino también una segunda casa. Todas las dirigencias que pasan por las instituciones intentan modernizar y expandir las inmediaciones a medida que el público aumenta.

Aunque muchos clubes atraviesan la etapa de disfrutar una reciente renovación que les permite recibir a más hinchas, otros aguardan y planifican para poder ver crecer a sus estadios de cara a un futuro próximo.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial que genere propuestas a los principales equipos del fútbol argentino. Gemini reflejó las canchas de estos equipos con mejoras a nivel infraestructura y también de diseño. Algunas factibles, otras quedarán en la imaginación de la IA.

Gemini se basó en las infraestructuras que tienen actualmente los clubes y los barrios que los rodean. Para el caso de San Lorenzo, le creó una propuesta desde cero en Boedo, dónde pelea por volver.

Boca Juniors

La propuesta de Gemini para Boca.

La propuesta de Gemini para Boca.

River Plate

La propuesta de Gemini para River.

La propuesta de Gemini para River.

Publicidad

Independiente

La propuesta de Gemini para Independiente.

La propuesta de Gemini para Independiente.

Racing Club

La propuesta de Gemini para Racing.

La propuesta de Gemini para Racing.

San Lorenzo

La propuesta de Gemini para San Lorenzo.

La propuesta de Gemini para San Lorenzo.

Publicidad

Vélez Sarsfield

La propuesta de Gemini para Vélez.

La propuesta de Gemini para Vélez.

Huracán

La propuesta de Gemini para Huracán.

La propuesta de Gemini para Huracán.

Estudiantes de La Plata

La propuesta de Gemini para Estudiantes.

La propuesta de Gemini para Estudiantes.

Publicidad

Rosario Central

La propuesta de Gemini para Rosario Central.

La propuesta de Gemini para Rosario Central.

Newell’s Old Boys

La propuesta de Gemini para Newell’s.

La propuesta de Gemini para Newell’s.

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobraba Messi con 18 años en Barcelona

ver también

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobraba Messi con 18 años en Barcelona

A 300 días del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial reveló quién será el gran campeón

ver también

A 300 días del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial reveló quién será el gran campeón

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Guillermo es feliz en Vélez, los hinchas de Boca continúan sufriendo los caprichos de Riquelme

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Fue compañero de Milei, jugó en la Sudáfrica de Mandela, le enseño reiki a Palermo y ahora es abogado: “Quiero volver al mundo del fútbol”
Entrevista

Fue compañero de Milei, jugó en la Sudáfrica de Mandela, le enseño reiki a Palermo y ahora es abogado: “Quiero volver al mundo del fútbol”

Marcos Rojo reveló que lo llamaron dos equipos de Libertadores además de Racing: “Elegí porque es candidato”
Fútbol Argentino

Marcos Rojo reveló que lo llamaron dos equipos de Libertadores además de Racing: “Elegí porque es candidato”

Se confirmaron las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Se confirmaron las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores

José Castelau, sparring de la Selección Argentina, recibió una inesperada bienvenida
Selección Argentina

José Castelau, sparring de la Selección Argentina, recibió una inesperada bienvenida

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo