Luego de varias semanas, en Boca se transitan aguas calmas. Tras la victoria 2-0 frente a Banfield en la Bombonera, y recuperar aire en el Torneo Clausura al hilvanar dos triunfos, el equipo de Miguel Ángel Russo encarará con una presión menor el próximo compromiso frente a Aldosivi en Mar del Plata. No obstante, el entrenador recibió una noticia que deberá considerar para su planificación.

Es que además de la convocatoria de Leandro Paredes a la Selección Argentina, ahora Boca perderá a otro jugador para las Eliminatorias Sudamericanas. Se trata de Luis Advíncula, quien fue citado por el técnico interino Óscar Ibáñez para defender la camiseta de Perú en la última doble fecha rumbo al Mundial 2026.

El lateral derecho viajará con la Blanquirroja en búsqueda del milagro: enfrentará a Uruguay y Paraguay, el 4 y el 9 de septiembre respectivamente, en una doble jornada donde su máxima aspiración es acceder al Repechaje. Perú marcha en la penúltimo en la tabla, con 12 puntos, a seis de Venezuela, que hoy ocupa la plaza de repesca. El conjunto incaico necesita ganar sus dos partidos y esperar que la Vinotinto pierda ambos.

La convocatoria de Advíncula llega en un momento particular de su carrera en Boca. El peruano perdió terreno en la consideración de Russo, quien le entregó la titularidad a Juan Barinaga. Su última vez desde el arranque fue contra Huracán, hace ya un mes, y recién volvió a sumar minutos al ingresar sobre el final contra Banfield.

De todas maneras, en Perú el panorama es muy diferente. Advíncula sigue siendo uno de los históricos y líderes del seleccionado, más aún en esta convocatoria que no contará con Paolo Guerrero, André Carrillo ni Miguel Araujo por distintas lesiones. Su presencia en este adverso momento deportivo pareciera ser incuestionable.

La buena noticia para Russo es que, a pesar de la citación, Advíncula no se perderá ningún compromiso con Boca. El defensor estará disponible este domingo frente a Aldosivi en Mar del Plata y recién después viajará para sumarse a su selección. Su regreso está previsto para antes del 14 de septiembre, cuando el Xeneize visitará a Rosario Central en Arroyito, apenas cinco días después del cierre de las Eliminatorias.

