Debutó en River en Copa Libertadores y a los 30 años atajó en la Reserva de un equipo que lucha por no descender

Por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017, con un equipo particular, plagado con habituales suplentes, River perdió 2 a 1 contra el Independiente Medellín de Juan Fernando Quintero y cerró su participación como líder de la zona, por lo que clasificó a los octavos de final.

Más allá de la derrota de los dirigidos por Marcelo Gallardo, una de las principales figuras de la cancha fue el arquero Maximiliano Velazco, quien era suplente de Augusto Batalla, y que hizo su debut en este partido, que casualmente fue el único que jugó en la Primera División del club.

A pesar del buen nivel que mostró, Velazco no tuvo mayor protagonismo, por lo que empezó a ser cedido a distintos clubes. En la actualidad, con 30 años, es suplente en San Martín de San Juan, club al que llegó a principios de este año, en el que aún no debutó y bajó dos veces a Reserva para sumar minutos.

Los primeros préstamos de Velazco

Después de dejar una buena imágen frente al DIM, Velazco pasó a ser el cuarto arquero del club por las llegadas de Germán Lux y Enrique Bologna, más el arribo de Franco Armani en lugar de Augusto Batalla. Como consecuencia de esto, inició su carrera fuera de la institución.

Su primer préstamo fue en Arsenal de Sarandí para jugar en Primera División. En esta temporada, tan solo pudo jugar dos encuentros, ya que fue suplente de Pablo Santillo. Uno de los partidos que disputó, fue justamente ante River, en la victoria del Millonario por 3 a 0 como visitante.

Tras un año en el Arse, el arquero decidió bajar a la Primera B Nacional para tener protagonismo y vestir la camiseta de Defensores de Belgrano. Con el Dragón, fue titular durante gran parte de la temporada, con 32 partidos disputados, aunque no logró ingresar al reducido.

El buen paso por Chile

Luego de su paso por Defensores de Belgrano, Velazco inició su carrera en Chile, país en el que jugó desde 2020 hasta 2024 y pasó por tres equipos: Cobreloa, Deportes Santa Cruz y San Luis de Quillota. Cabe destacar que los tres clubes se encontraban en la segunda división trasandina.

Durante este paso, el arquero tuvo los mejores momentos de su carrera en cuanto a la continuidad, ya que fueron 56 partidos con Cobreloa, 28 con Deportes Santa Cruz y 22 con San Luis de Quillota. Además, llegó a portar la cinta de capitán en más de una oportunidad en su último club.

Debido a los buenos rendimientos que tuvo en Chile, a sus 30 años decidió regresar al fútbol argentino para sumarse a San Martín de San Juan, equipo que ascendió en 2024 a la Liga Profesional. En el Santo, es habitual suplente de Matías Borgogno, el capitán y referente en el equipo.

La vuelta al fútbol argentino

Con el objetivo de armar un plantel para pelear por la permanencia, San Martín de San Juan anunció a principios de año la llegada de Velazco para pelear por un puesto con Borgogno. El contrato que firmó el arquero fue con el pase en su poder, a préstamo hasta el 31 de diciembre de este año.

Al llegar para ser suplente del capitán del Santo sanjuanino, Velazco no tuvo la oportunidad de jugar durante el Torneo Apertura, así como tampoco en la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Es por eso que en dos oportunidades bajó a sumar minutos en la Reserva.

Estos dos encuentros fueron correspondientes al Torneo Apertura de la Copa Proyección. El primero fue en el empate 1 a 1 en condición de local frente a Rosario Central, mientras que el segundo fue frente a San Lorenzo, en la victoria de su equipo por 2 a 0.

A lo largo de su carrera, Velazco disputó un total de 146 partidos, con un saldo de 180 goles recibidos y 43 vallas invictas. Además, fue expulsado en dos oportunidades y logró consagrarse campeón de dos títulos a nivel local con River.

