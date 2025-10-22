Es tendencia:
Jugó en Boca, fue multicampeón con River y recordó un cruce con Diego Latorre: “Él solamente festejaba cumpleaños”

Sergio Berti habló sobre el recordado Superclásico de 1997, en el que el Millonario y el Xeneize empataron 3 a 3.

Por Marco D'arcangelo

Diego Latorre en su paso por Boca.
© Instagram: DFLatorreDiego Latorre en su paso por Boca.

En el Torneo Clausura 1997 se vivió un partido que quedó grabado en la historia del fútbol argentino. En el Estadio Monumental, luego de empezar perdiendo 3 a 0 y tener un penal en contra, River se repuso y logró un empate 3 a 3 ante Boca, en una nueva edición del Superclásico. 

Aquel encuentro, recordado por el gol de Celso Ayala para el empate final, tuvo varios cruces entre los futbolistas de ambos equipos. Uno de estos, tuvo como principal protagonista a Diego Latorre por parte del Xeneize y a Sergio Berti por el Millonario. 

En esa oportunidad, Latorre le recriminó a los futbolistas del elenco de Núñez por la euforia tras celebrar el empate, que por momentos pareció imposible, y afirmó que festejaron la igualdad de la misma manera que lo hubieran hecho si se quedaban con los tres puntos.

A casi 30 años de esta situación, la ‘Bruja’ Berti, multicampeón en River y surgido de las divisiones inferiores del Xeneize, habló en una entrevista con La Página Millonaria, en la que recordó cómo fue el cruce con el delantero y sus dichos hacia él en un programa de televisión.

“En esta época de los ’90, los campeonatos los ganaron River, Vélez, Newell’s. Boca recién lo ganó en 1998”, inició Berti para recordar cómo fueron los palmarés de los Apertura y Clausura a lo largo de la década de 1990, en la que el Millonario fue el amplio dominador a nivel local.

 Siguiendo por la misma línea, rememoró el cruce que tuvo con el delantero rival y lo que le dijo luego de igualar 3 a 3 en el Estadio Monumental, ya que en ese momento el Xeneize no logró títulos locales: “Se lo dije a Latorre, que él solamente festejaba cumpleaños, pero quedó ahí”.

Latorre recordó la jugada que pudo cambiar este Superclásico

Cuando el partido estaba 3 a 1 a favor de Boca, Latorre tuvo una situación clara de gol para aumentar la diferencia para su equipo. En aquella oportunidad, el delantero remató cruzado, apenas desviado, y recibió el reproche de Manteca Martínez, quien llegaba solo, por el medio, para definir.

“No me la acordaba. No soy zurdo, pero ya tenía hecha la jugada. ¿Cómo hacés en ese momento en el que estás apareado con el defensor con el arco en diagonal, sin otro obstáculo que no sea el arquero, para asociar y darle la pelota a tu compañero?”, relató Latorre en ESPN F12, en 2024.

Y agregó: “No estaba en posición de desborde y centro atrás, estaba en posición de remate al arco”, agregó el ex delantero. “Para mí fue la mejor opción, si fuese al revés le diría ‘la verdad que me la comí’. No lo ví. No fui morfón, hoy haría lo mismo ahora”.

