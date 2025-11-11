Depende de un milagro: las dos opciones que tiene Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana

Luego de la victoria agónica por 1 a 0 ante Deportivo Riestra, y ante algunos resultados que se dieron en la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente llega a la última jornada del certamen con la posibilidad de clasificar a la Copa Conmebol Sudamericana por la tabla anual.

A pesar de que ya quedó sin oportunidades de clasificar a los octavos de final del certamen, el equipo comandado por Gustavo Quinteros recibirá a Rosario Central en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, con el objetivo de ganar y esperar para jugar el torneo continental.

De cara a la última fecha, el Rojo tendrá dos chances de clasificar a la Copa Sudamericana nuevamente. Para esto, deberá ganar y esperar por una serie de resultados, por lo que no depende de sí mismo para cerrar el año de la mejor manera.

Las dos opciones que tiene Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana

Para aspirar a clasificar a la Copa Sudamericana, primero que nada Independiente debe vencer a Rosario Central en condición de local. Luego de esto, necesitará que Lanús pierda con Atlético Tucumán en la Fortaleza, que Huracán no le gane a Barracas Central y que un equipo que está por encima suyo en la tabla anual gane el Torneo Clausura.

La otra opción, es sumar de a tres ante el Canalla, que el Globo no sume de a tres en su visita al Guapo, que un equipo mejor ubicado en la anual se quede con el Clausura y que Lanús salga campeón de la Copa Sudamericana. Cabe destacar que el Granate se enfrentará en la final a Atlético Mineiro.

Así las cosas, Independiente cerrará su participación en el Clausura sin estar en zona de Copa Sudamericana. Para saber si logra la clasificación, deberá esperar al fin de semana del 23 de noviembre para la final entre Lanús y Atlético Mineiro, y luego a la culminación del certamen local.

Así está la tabla anual

# Equipo Pts Pj G E P GF GC Dif 1 Rosario Central (Lib) 66 31 18 12 1 40 15 +25 2 Boca Juniors (Lib) 59 31 17 8 6 50 23 +27 3 Argentinos Juniors (Lib) 54 31 15 9 7 40 21 +19 4 River Plate (Sud) 52 31 14 10 7 41 24 +17 5 Deportivo Riestra (Sud) 51 31 13 12 6 31 18 +13 6 Racing Club (Sud) 50 31 15 5 11 41 29 +12 7 San Lorenzo (Sud) 50 31 13 11 7 26 20 +6 8 Tigre (Sud) 49 31 13 10 8 32 23 +9 9 Barracas Central (Sud) 48 31 12 12 7 38 34 +4 10 Lanús 47 31 12 11 8 30 23 +7 11 Huracán 46 31 12 10 9 28 26 +2 12 Independiente 44 31 11 11 9 36 25 +11

