Depende de un milagro: las dos opciones que tiene Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana

El Rojo venció a Riestra y depende de otros resultados para clasificar al certamen continental.

Por Marco D'arcangelo

Santiago Montiel, futbolista de Independiente.
Santiago Montiel, futbolista de Independiente.

Luego de la victoria agónica por 1 a 0 ante Deportivo Riestra, y ante algunos resultados que se dieron en la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente llega a la última jornada del certamen con la posibilidad de clasificar a la Copa Conmebol Sudamericana por la tabla anual. 

A pesar de que ya quedó sin oportunidades de clasificar a los octavos de final del certamen, el equipo comandado por Gustavo Quinteros recibirá a Rosario Central en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, con el objetivo de ganar y esperar para jugar el torneo continental. 

De cara a la última fecha, el Rojo tendrá dos chances de clasificar a la Copa Sudamericana nuevamente. Para esto, deberá ganar y esperar por una serie de resultados, por lo que no depende de sí mismo para cerrar el año de la mejor manera. 

Las dos opciones que tiene Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana 

Para aspirar a clasificar a la Copa Sudamericana, primero que nada Independiente debe vencer a Rosario Central en condición de local. Luego de esto, necesitará que Lanús pierda con Atlético Tucumán en la Fortaleza, que Huracán no le gane a Barracas Central y que un equipo que está por encima suyo en la tabla anual gane el Torneo Clausura. 

La otra opción, es sumar de a tres ante el Canalla, que el Globo no sume de a tres en su visita al Guapo, que un equipo mejor ubicado en la anual se quede con el Clausura y que Lanús salga campeón de la Copa Sudamericana. Cabe destacar que el Granate se enfrentará en la final a Atlético Mineiro.

Así las cosas, Independiente cerrará su participación en el Clausura sin estar en zona de Copa Sudamericana. Para saber si logra la clasificación, deberá esperar al fin de semana del 23 de noviembre para la final entre Lanús y Atlético Mineiro, y luego a la culminación del certamen local. 

Así está la tabla anual

#EquipoPtsPjGEPGFGCDif
1Rosario Central (Lib)6631181214015+25
2Boca Juniors (Lib)593117865023+27
3Argentinos Juniors (Lib)543115974021+19
4River Plate (Sud)5231141074124+17
5Deportivo Riestra (Sud)5131131263118+13
6Racing Club (Sud)5031155114129+12
7San Lorenzo (Sud)5031131172620+6
8Tigre (Sud)4931131083223+9
9Barracas Central (Sud)4831121273834+4
10Lanús4731121183023+7
11Huracán4631121092826+2
12Independiente4431111193625+11

En síntesis 

  • Independiente llega a la última fecha del Clausura con posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana por la tabla anual.
  • Para aspirar a la Sudamericana, Independiente debe vencer a Rosario Central y esperar que Lanús pierda con Atlético Tucumán.
  • La clasificación de Independiente también depende de que Lanús no gane la Sudamericana o de que un equipo mejor ubicado en la anual gane el Torneo Clausura.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

