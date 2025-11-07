Es tendencia:
Gracias al Football Manager: el juvenil de Independiente que no tuvo chances en Argentina y será citado a una selección de Europa

Es una de las grandes promesas que tiene el club de Avellaneda, y ahora buscará llevar a su seleccionado a la próxima Eurocopa.

Por Julián Mazzara

Simón Bodnar, juvenil de Independiente.
Simón Bodnar, juvenil de Independiente.

El mundo futbolístico jamás deja de sorprender. Sobre todo con aquellos jugadores que no logran formar parte de la Selección Argentina y terminan defendiendo otros colores por diferentes lazos familiares. Pero algunos casos son completamente insólitos, como uno que ocurre en Independiente.

Aunque cueste creerlo, el videojuego de simulación deportiva Football Manager fue el que le permitió a la Selección de Hungría descubrir a Simón Bodnar, extremo izquierdo de 18 años que milita en la Reserva del club de Avellaneda y con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Se encuentra en el Rojo desde que tiene 7 años, y en una entrevista con el programa partidario Campanas del Infierno reveló cómo fue que se produjo su primera convocatoria: “Me citaron porque me encontraron en un jueguito que ni sabía que existía”. Y ahora, tendrá la chance de jugar para la Sub 19 que pelea por clasificar a la Eurocopa de la categoría, que se disputará del 28 de junio al 11 de julio próximo, en Gales.

Gergó Jeremiás, el entrenador de los húngaros, trabajó minuciosamente para poder encontrar a Bodnar. Lo encontró en la base de datos del videojuego, comprobó que por su abuelo paterno poseía la ciudadanía y allí fue que lo contactó. Una verdadera rareza, principalmente por la manera en la que llegó a tener la oportunidad que no le otorgaron en la Albiceleste, y en mayo pasado participó de tres jornadas de entrenamientos, los días 27, 28 y 29, en las instalaciones de la Magyar Labdarúgó Szövetség.

Las chances de Hungría de disputar la Eurocopa Sub 19

Actualmente, el seleccionado húngaro comparte la zona con Bulgaria, Francia e Islas Feroe, y son los dos mejores los que accederán a la ronda élite para afrontar 7 grupos de 28 seleccionados. El ganador de cada zona se clasificará hacia la fase final.

Hay ciertos grupos que ya comenzaron con sus participaciones, pero en el caso de Hungría lo hará ante Bulgaria, en condición de visitante, el miércoles 12 de noviembre. Luego, el sábado 15 del mismo mes tendrá que recibir a Islas Feroe y el martes 18 hará de local contra Francia.

DATOS CLAVES

  • La Selección de Hungría descubrió a Simón Bodnar de Independiente gracias al videojuego Football Manager.
  • Simón Bodnar, de 18 años, fue convocado a la Sub 19 de Hungría para clasificar a la Eurocopa en Gales.
  • Bodnar, con contrato en el Rojo hasta diciembre de 2027, posee ciudadanía húngara por su abuelo paterno.
Julián Mazzara

