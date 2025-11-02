Diego Milito tiene al primer refuerzo de Racing para el 2026 tras la eliminación en la Copa Libertadores

En el mundo Racing siguen intentando reponerse después de lo que fue la dura eliminación en la Copa Libertadores, que se robó la ilusión de todos los hinchas, los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico. Pero ahora, Diego Milito trabaja para que el mal trago quede en el pasado.

Con vistas a lo que será el próximo año, donde todavía no está confirmado si disputará la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, ya que no terminó la temporada en el fútbol argentino, el plantel debe reforzarse. Y el presidente de Racing ya consiguió a la primera incorporación, que llegará desde Estados Unidos.

Tras afrontar 18 partidos con la camiseta de Inter Miami, con la que anotó 3 goles y aportó tres asistencias, Baltasar Rodríguez retornará a la Academia. Y es que su salida, a principio de año, se produjo a préstamo con obligación de compra si es que alcanzaba el 66% de los encuentros de la temporada.

Dado que los estadounidenses no comprarán al nacido en Monte Hermoso, por quien debían desembolsar 4,5 millones de dólares por el 80% del pase, retornará al club que lo vio nacer. De esa manera, se convertirá en el primer refuerzo para la próxima temporada, la cual todavía no tiene asegurada la continuidad de Gustavo Costas, ya que el DT tiene contrato hasta fin de año y debe sentarse a negociar su renovación.

Baltasar Rodríguez, en un partido de Racing por Copa Sudamericana 2024. (Getty Images)

Los números de Baltasar Rodríguez en Racing

Desde que debutó con la camiseta de Racing, el 8 de mayo de 2023 contra Talleres de Córdoba, fueron 68 los partidos que afrontó Baltasar Rodríguez: convirtió 7 goles y aportó 4 asistencias. Además, fue campeón de la Copa Sudamericana en 2024 y de la Recopa Sudamericana en 2025.

DATOS CLAVES

El Presente de Racing y el Futuro Inmediato

Jugador Posición Origen del préstamo Detalles del retorno Baltasar Rodríguez Mediocampista Inter Miami (Estados Unidos) Vuelve a Racing, club del que surgió. Estadísticas en EE. UU. 18 partidos, 3 goles, 3 asistencias. Motivo del regreso Inter Miami tenía una obligación de compra si el jugador alcanzaba el 66% de los partidos de la temporada. No se cumplió esta condición. Costo de la compra fallida $4.5 millones de dólares por el 80% del pase.

