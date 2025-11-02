Es tendencia:
logotipo del encabezado
Racing

Diego Milito tiene al primer refuerzo de Racing para el 2026 tras la eliminación en la Copa Libertadores

El presidente de Racing está trabajando de lleno en lo que será el próximo mercado de pases, donde sumará un jugador del exterior.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Baltasar Rodríguez, jugador de Inter Miami, junto a Lionel Messi.
© Getty ImagesBaltasar Rodríguez, jugador de Inter Miami, junto a Lionel Messi.

En el mundo Racing siguen intentando reponerse después de lo que fue la dura eliminación en la Copa Libertadores, que se robó la ilusión de todos los hinchas, los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico. Pero ahora, Diego Milito trabaja para que el mal trago quede en el pasado.

Con vistas a lo que será el próximo año, donde todavía no está confirmado si disputará la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, ya que no terminó la temporada en el fútbol argentino, el plantel debe reforzarse. Y el presidente de Racing ya consiguió a la primera incorporación, que llegará desde Estados Unidos.

Tras afrontar 18 partidos con la camiseta de Inter Miami, con la que anotó 3 goles y aportó tres asistencias, Baltasar Rodríguez retornará a la Academia. Y es que su salida, a principio de año, se produjo a préstamo con obligación de compra si es que alcanzaba el 66% de los encuentros de la temporada.

Dado que los estadounidenses no comprarán al nacido en Monte Hermoso, por quien debían desembolsar 4,5 millones de dólares por el 80% del pase, retornará al club que lo vio nacer. De esa manera, se convertirá en el primer refuerzo para la próxima temporada, la cual todavía no tiene asegurada la continuidad de Gustavo Costas, ya que el DT tiene contrato hasta fin de año y debe sentarse a negociar su renovación.

Baltasar Rodríguez, en un partido de Racing por Copa Sudamericana 2024. (Getty Images)

Baltasar Rodríguez, en un partido de Racing por Copa Sudamericana 2024. (Getty Images)

Los números de Baltasar Rodríguez en Racing

Desde que debutó con la camiseta de Racing, el 8 de mayo de 2023 contra Talleres de Córdoba, fueron 68 los partidos que afrontó Baltasar Rodríguez: convirtió 7 goles y aportó 4 asistencias. Además, fue campeón de la Copa Sudamericana en 2024 y de la Recopa Sudamericana en 2025.

Publicidad

DATOS CLAVES

El Presente de Racing y el Futuro Inmediato
  • Mal Momento: El club intenta recuperarse de la “dura eliminación” en la Copa Libertadores, que afectó a hinchas, jugadores y cuerpo técnico.
  • Gestión de Milito: El mánager Diego Milito está trabajando para dejar atrás el mal momento y planificar el futuro.
  • Copa 2026 (Próximo Año): Racing aún no tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, ya que la temporada del fútbol argentino no ha finalizado.
JugadorPosiciónOrigen del préstamoDetalles del retorno
Baltasar RodríguezMediocampistaInter Miami (Estados Unidos)Vuelve a Racing, club del que surgió.
Estadísticas en EE. UU.18 partidos, 3 goles, 3 asistencias.
Motivo del regresoInter Miami tenía una obligación de compra si el jugador alcanzaba el 66% de los partidos de la temporada. No se cumplió esta condición.
Costo de la compra fallida$4.5 millones de dólares por el 80% del pase.
Jugadores, hinchas y Costas, a la altura: ＂El único culpable de la eliminación de Racing es Diego Milito＂

ver también

Jugadores, hinchas y Costas, a la altura: ＂El único culpable de la eliminación de Racing es Diego Milito＂

La dura reflexión de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: “Defraudé a mi gente”

ver también

La dura reflexión de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: “Defraudé a mi gente”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Tras su eliminación en Copa Libertadores, Racing inició un reclamo ante FIFA contra un club brasileño
Fútbol Argentino

Tras su eliminación en Copa Libertadores, Racing inició un reclamo ante FIFA contra un club brasileño

Facundo Mura se iría libre tras la eliminación ante Flamengo
Fútbol Argentino

Facundo Mura se iría libre tras la eliminación ante Flamengo

Jugadores, hinchas y Costas, a la altura: "El único culpable de la eliminación de Racing es Diego Milito"
Opinión

Jugadores, hinchas y Costas, a la altura: "El único culpable de la eliminación de Racing es Diego Milito"

Mientras en el Monumental se elegía nuevo presidente, Demichelis reapareció en el River Camp
River Plate

Mientras en el Monumental se elegía nuevo presidente, Demichelis reapareció en el River Camp

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo