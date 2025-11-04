No hay antecedentes recientes de un Superclásico con River llegando en tan bajo nivel. El equipo de Marcelo Gallardo fue insultado en el Monumental, donde acumula cuatro derrotas al hilo por primera vez en 99 años. El duelo con Boca en La Bombonera es su última bala para intentar meterse en la fase de grupos de la Libertadores 2026 y, al mismo tiempo, el partido que puede marcar el futuro de varios integrantes del plantel.

Pase lo que pase en La Bombonera, la renovación de plantel parece inevitable. Sin embargo, muchos futbolistas del plantel del Muñeco saldrán a jugar al Alberto J. Armando con su continuidad en el club en juego. Otros, en tanto, ya no parecen tener posibilidades de seguir aún haciendo un buen papel ante el Xeneize.

Paulo Díaz

Teniendo en cuenta que Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero no fueron amonestados, la titularidad del chileno no es segura. Aún así, si llegar a tener la posibilidad de sumar minutos en La Bombonera, su rendimiento puede hacerlo recuperar terreno o marcar un fin de ciclo.

Si Paulo Díaz juega y lo hace bien, volverá a ganarse la confianza de Gallardo en un momento difícil y podría recuperar el puesto pensando en los playoffs. Si tiene un mal partido, no solo seguirá siendo suplente, sino que terminará de sepultar sus chances en la institución.

Fabricio Bustos

Si Gonzalo Montiel no deja atrás sus problemas en la rodilla, Fabricio Bustos será el lateral por derecha titular. Si bien su futuro está en duda por su deseo personal de sumar minutos, parece difícil que el ex Independiente pueda torcer su rumbo si tiene otro mal partido.

El marcador de punta de 29 años fue señalado por el segundo gol de Deportivo Riestra hace unas semanas y el último fin de semana fue reprobado por un lateral mal hecho ante Gimnasia.

Kevin Castaño

El colombiano todavía no pudo hacer valer todo lo que River pagó con él y la gente se lo hace sentir. Luego de la eliminación ante Palmeiras, donde fue apuntado por fallar un mano a mano en Brasil, Castaño fue señalado por los hinchas. Aún así, Gallardo lo sigue poniendo de titular.

Una mala tarde en otro partido importante puede complicar el panorama del jugador. Sin embargo, parece difícil que el club lo venda si no puede recuperar lo que invirtió por él. Aún así, teniendo en cuenta el reciente antecedente del caso de Rodrigo Villagra, no se puede descartar una salida si se convierte en un resistido.

Matías Galarza Fonda

El paraguayo es otro que no pudo pisar firme desde su llegada. De hecho, no parece contar con muchas chances de ser titular ante Boca. Sin embargo, en caso de que le toque sumar minutos en La Bombonera, tendrá una chance de oro para destacarse en un contexto difícil.

Si tiene un buen partido, Galarza Fonda tendrá de donde agarrarse para ilusionarse con un buen 2026. Si vuelve a rendir mal, no se descarta que sea uno de los prescindibles para la próxima temporada.

Maxi Meza

Si bien es uno de los preferidos de Marcelo Gallardo, las lesiones no le permitieron rendir en buen nivel. A casi un año y medio de su arribo, el ex-Monterrey no estuvo ni cerca de ser aquel jugador con experiencia mundialista que River fue a buscar.

Una vez finalizada la temporada, a Meza le quedará un año de contrato en la institución. Si el Millonario quiere desprenderse de él, el próximo mercado de pases será ideal para recuperar algo de dinero.

