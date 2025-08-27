El día que Maradona omitió a Messi y Pelé y eligió al mejor jugador de la historia: “Fue superior a todos, incluso a mí”

A casi 5 años de su muerte, Diego Armando Maradona continúa presente en el recuerdo de todos los futboleros. El Pibe de Fiorito dejó su huella a través de su magia sobre el césped, pero también supo hacerse notar con frases filosas sin miedo a crear polémica.

Como uno de los mejores jugadores de la historia, sus opiniones sobre fútbol tenían un valor especial y, a pesar de ser uno de los máximos astros, no temía poner a otros en lo más alto de esta disciplina, algo que remarcaba su humildad en ese aspecto.

A menudo, el debate entre futboleros desemboca en la eterna polémica sobre quién fue el mejor jugador de todos los tiempos. Aunque Maradona, que se corría del foco, vio a figuras como Lionel Messi, Pelé o Ricardo Bochini, quién era su ídolo de chico, en sus últimas entrevistas entregó una respuesta alternativa.

“Fue el mejor, superior a todos. Incluso a mí”, soltó Diego sobre Alfredo Di Stéfano en entrevista con TyC Sports en una de sus últimas charlas antes del fallecimiento que generó luto en todo un país.

Además, aprovechó para polemizar con Pelé y su opinión sobre la leyenda de Real Madrid: “No quiso reconocer a Di Stéfano. Los amigos le inventaron un trofeo como la leyenda viviente. Le gané hasta en Río por ser el mejor de la historia”.

Los logros de Alfredo Di Stéfano

El argentino, que también representó a España durante su paso por Real Madrid, murió en 2014 a los 88 años tras dejar una marca en diferentes roles en el fútbol. Como jugador fue ídolo del Merengue, además de River Plate y Millonarios con más de 500 goles en su historial.

Ganó la Copa América con la Albiceleste y 5 Champions League con Real Madrid. Además, obtuvo dos Balones de Oro y Súper Balón de Oro en 1989. Como entrenador también tuvo éxito como campeón al frente de Boca Juniors y River Plate.

