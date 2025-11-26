Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Tras confirmarse su salida de River en diciembre, Pity Martínez dejó un inesperado guiño a Huracán

En sus redes sociales, el mediocampista ofensivo recordó un importante momento de su carrera.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Pity Martínez durante un partido de River.
© GettyPity Martínez durante un partido de River.

Tras un mal 2025 en el que no logró ganar títulos y quedó rápidamente eliminado del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo junto a la dirigencia de River trabajan en una depuración importante de plantel, en la que varios nombres fuertes se marcharán debido a que cumplieron un ciclo en el club.

Uno de los más experimentados que se irá de la institución es Gonzalo Martínez. Desde su regreso a mediados de 2023, el ‘Pity’ no pudo demostrar lo hecho en su primer ciclo en el club y a lo largo de la última temporada estuvo más fuera que dentro de la cancha, por lo que no se renovará su contrato. 

En este contexto, el mediocampista ofensivo de 32 años dejó un guiño a otro club del fútbol argentino como lo es Huracán, ya que allí se formó en las divisiones inferiores, hizo su debut como profesional y ganó su primer título, para luego llegar al Millonario a principios de 2015.

En su cuenta de Instagram, el ‘Pity’ subió una historia para recordar la victoria de Huracán ante Rosario Central en la final de la Copa Argentina 2014, en lo que fue el primer título del equipo de Parque Patricios en este certamen. “11 años y para toda la vida”, tiró junto al emoji de un Globo.

La historia del Pity Martínez.

La historia del Pity Martínez.

Teniendo en cuenta que su contrato con el Millonario finaliza el 31 de diciembre, Martínez tendrá que esperar ofertas para el próximo mercado de pases. En este contexto, un regreso al Globo podría darse en caso de que el próximo entrenador del club dé el visto bueno. Por el momento, todos los cañones apuntan a Diego Martínez.

Publicidad

Por otro lado, en las redes sociales rápidamente se viralizó este posteo del ‘Pity’ y generó opiniones divididas entre los hinchas de Huracán. En algunos casos se vieron a favor de su regreso, mientras que otros prefieren descartar esta posibilidad por su falta de ritmo futbolístico. 

River 2026: los jugadores que se van a ir y los “refuerzos” que tendrá Gallardo

ver también

River 2026: los jugadores que se van a ir y los “refuerzos” que tendrá Gallardo

Los números del Pity Martínez desde su regreso a River

En los últimos dos años y medio con la camiseta de River, el volante ofensivo disputó un total de 29 partidos, en los que convirtió dos goles y aportó seis asistencias. Además, se consagró campeón de dos títulos a nivel local.

En síntesis

  • Gonzalo Martínez no renovará su contrato con River Plate (que finaliza el 31 de diciembre) y se marchará del club tras no rendir en su segundo ciclo.
  • El “Pity” Martínez (32 años) publicó una historia en Instagram con un guiño a Huracán, recordando el 11° aniversario de la Copa Argentina 2014.
  • El mediocampista ofensivo buscará ofertas como agente libre, y un regreso a Huracán depende del visto bueno del próximo DT.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

Lee también
Diego Martínez, cerca de volver a ser el DT de Huracán: los detalles
Fútbol Argentino

Diego Martínez, cerca de volver a ser el DT de Huracán: los detalles

Tras la amenaza de Gariano, Kudelka renunció como DT de Huracán
Fútbol Argentino

Tras la amenaza de Gariano, Kudelka renunció como DT de Huracán

El árbitro de Barracas Central vs. Huracán amenazó a Kudelka: "Te rompo todo"
Fútbol Argentino

El árbitro de Barracas Central vs. Huracán amenazó a Kudelka: "Te rompo todo"

Cuándo sale el fallo del Tribunal de Disciplina tras el descargo de Estudiantes
Fútbol Argentino

Cuándo sale el fallo del Tribunal de Disciplina tras el descargo de Estudiantes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo