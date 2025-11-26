Tras un mal 2025 en el que no logró ganar títulos y quedó rápidamente eliminado del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo junto a la dirigencia de River trabajan en una depuración importante de plantel, en la que varios nombres fuertes se marcharán debido a que cumplieron un ciclo en el club.

Uno de los más experimentados que se irá de la institución es Gonzalo Martínez. Desde su regreso a mediados de 2023, el ‘Pity’ no pudo demostrar lo hecho en su primer ciclo en el club y a lo largo de la última temporada estuvo más fuera que dentro de la cancha, por lo que no se renovará su contrato.

En este contexto, el mediocampista ofensivo de 32 años dejó un guiño a otro club del fútbol argentino como lo es Huracán, ya que allí se formó en las divisiones inferiores, hizo su debut como profesional y ganó su primer título, para luego llegar al Millonario a principios de 2015.

En su cuenta de Instagram, el ‘Pity’ subió una historia para recordar la victoria de Huracán ante Rosario Central en la final de la Copa Argentina 2014, en lo que fue el primer título del equipo de Parque Patricios en este certamen. “11 años y para toda la vida”, tiró junto al emoji de un Globo.

La historia del Pity Martínez.

Teniendo en cuenta que su contrato con el Millonario finaliza el 31 de diciembre, Martínez tendrá que esperar ofertas para el próximo mercado de pases. En este contexto, un regreso al Globo podría darse en caso de que el próximo entrenador del club dé el visto bueno. Por el momento, todos los cañones apuntan a Diego Martínez.

Por otro lado, en las redes sociales rápidamente se viralizó este posteo del ‘Pity’ y generó opiniones divididas entre los hinchas de Huracán. En algunos casos se vieron a favor de su regreso, mientras que otros prefieren descartar esta posibilidad por su falta de ritmo futbolístico.

Los números del Pity Martínez desde su regreso a River

En los últimos dos años y medio con la camiseta de River, el volante ofensivo disputó un total de 29 partidos, en los que convirtió dos goles y aportó seis asistencias. Además, se consagró campeón de dos títulos a nivel local.

