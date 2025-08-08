Es tendencia:
El motivo por el que Racing puede fichar a Marcos Rojo e inscribirlo para la Copa Libertadores con el mercado de pases cerrado

El futbolista con pasado en Boca y Manchester United es nuevo refuerzo de Racing.

Por Julián Mazzara

El particular motivo por el que Rojo llegó a Racing
El particular motivo por el que Rojo llegó a Racing

A pesar de que el mercado de pases ya finalizó, Racing sorprendió a todos y sumó a Marcos Rojo, quien rescindió su vínculo en Boca y quedó con el pase en su poder. De esta manera, Diego Milito cumplió con el deseo de Gustavo Costas, quien lo llamó personalmente y lo convenció de mudarse hacia Avellaneda.

En el caso de que esté al 100% desde lo físico, algo que demostró en los últimos partidos que afrontó con el Xeneize, sin duda alguna será un refuerzo de jerarquía para Costas, que sueña constantemente con la obtención de la Copa Libertadores. De hecho, el ex Manchester United podrá disputarla.

Hay una razón en especial para que Racing incorpore al defensor de 35 años: al no tener lugar en la institución, Milito acordó la salida del juvenil Emiliano Saliadarre hacia el fútbol uruguayo, donde ahora jugará en Miramar Misiones, equipo de la Primera División. Tuvo poco rodaje con el Narigón, por lo que bajó a Reserva y de la mano de Pablo Gomis -ahora el DT es Sebastián Romero– tuvo mucha continuidad.

Saliadarre, que debutó como profesional en abril de 2023 ante Atlético Tucumán, nunca logró asentarse en la Academia. Por esa misma razón, volvió a marcharse a préstamo, ya que anteriormente había salido de la misma manera a Temperley e Independiente Rivadavia.

Un dato a tener en cuenta es que los directivos de la Academia apretaron el acelerador para sumar al ex defensor de Sporting Lisboa porque a las 18:00 de este viernes 8 de agosto deberán presentar oficialmente los cambios en la lista de buena fe para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo debutará Marcos Rojo en Racing?

Todavía no hay una fecha confirmada para el primer partido de Marcos Rojo, debido a que no firmó el contrato. Pero de hacerlo en las próximas horas, como está previsto, podría formar parte de la delegación que viaje hacia Montevideo para enfrentar a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro entre Racing y el Manya se disputará el martes 12 de agosto, en el Estadio Campeón del Siglo, el cual pertenece al club uruguayo. Iniciará a las 21:30 y tendrá el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

julián mazzara
Julián Mazzara

