Mientras Marcos Rojo ganaba 2,2 millones en Boca, así será su nuevo contrato en Racing

Luego de lo que fue su salida de Boca, en las últimas horas se confirmó que Marcos Rojo jugará en Racing. El futbolista de 35 años, referente en los clubes donde estuvo, además de que lució la camiseta de la Selección Argentina, llegará sin rodaje futbolístico, pero entrenado a pesar de que fue marginado en el club de La Ribera.

A lo largo del último tiempo, no tuvo mucha acción, ya que la gran cantidad de lesiones que padeció lo alejaron de las canchas. De hecho, en la temporada 2024-2025 afrontó un total de 13 partidos, anotó un gol y no aportó asistencias. Su última presentación fue el 10 de mayo ante Lanús, donde disputó los 90 minutos.

Si bien el vínculo que unía a Rojo con el Xeneize caducaba a fin de año, el nacido en La Plata lo rompió para quedar en libertad de acción. Pero por cada temporada, luego de su última renovación, había acordado un salario de 2.2 millones de dólares, según reportó el sitio Salary Sport.

Ahora que llegará a la Academia, su vínculo será diferente. A BOLAVIP le confirmaron que Diego Milito le ofreció un contrato hasta diciembre de 2026 y en el que percibirá un salario según su productividad, con un monto base (no se especificó de cuánto) para que comience su experiencia en el club de Avellaneda.

¿Cuándo debutará Marcos Rojo en Racing?

Todavía no hay una fecha confirmada para el primer partido de Marcos Rojo, debido a que no firmó el contrato. Pero de hacerlo en las próximas horas, como está previsto, podría formar parte de la delegación que viaje hacia Montevideo para enfrentar a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro entre Racing y el Manya se disputará el martes 12 de agosto, en el Estadio Campeón del Siglo, el cual pertenece al club uruguayo. Iniciará a las 21:30 y tendrá el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

El mensaje de Marcos Rojo para despedirse de Boca

A través de su cuenta de Instagram, Marcos Rojo emitió un comunicado para decirle adiós al club de sus amores, y le envió un claro mensaje a los hinchas de Boca.

“Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.

Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere. Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos. Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas. Gracias por esta aventura inolvidable.

Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS”.

