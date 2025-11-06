El Superclásico entre Boca y River podría provocar una impensada decisión de Franco Colapinto

Este domingo, en Sudamérica, se llevarán a cabo dos eventos que acapararán la atención de la gran mayoría de los fanáticos del deporte: en la ciudad brasileña de São Paulo se correrá el GP de Interlagos, mientras que en Buenos Aires se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River.

En ambos casos, el nombre de Franco Colapinto está vinculado. En cuanto a lo que sucederá en Brasil, tendrá una nueva presentación al mando del A525 de Alpine, pero en el barrio porteño de La Boca jugará el club de sus amores, el Xeneize.

Aproximadamente, las carreras de Fórmula 1 tienen una extensión de una hora y media-dos, como máximo. Y como el Superclásico iniciará a las 16:30, el oriundo de Pilar alcanzaría a completar el circuito para disponerse a seguir las acciones del equipo comandado por Claudio Úbeda. Pero de todas formas, hizo un insólito anuncio: “Si llegan a retrasar la carrera, yo me bajo”, exclamó en tono jocoso mientras dialogaba con Cadena 3, el medio de comunicación cordobés.

En torno a lo que cree que ocurrirá en el desarrollo del partido, enfatizó que “con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien“. Luego, indicó que las condiciones climáticas pueden influir en su desempeño, pero confía en que los mecánicos de Alpine mejorarán su monoplaza: “Las condiciones climáticas son muy cambiantes y eso también genera oportunidades”, dijo. Y amplió: “Vamos a dar lo mejor para intentar tener un mejor fin de semana que en Austin y que en México. Estamos teniendo problemas con el auto y estamos trabajando mucho para mejorarlo y solucionar los problemas; está siendo difícil hasta ahora, pero confío en que vamos a mejorar pronto“.

Filtran la fecha del anuncio de Alpine sobre la continuidad de Colapinto

Mientras la expectativa por el anuncio de Colapinto como nuevo piloto de Alpine crece con cada día, todo indica que el fin de semana de carreras en Interlagos será cuando se haga oficial. De acuerdo a Bardeo News, la confirmación tendrá lugar “El viernes 7 de noviembre, en la previa de lo que será el GP de Brasil de la Fórmula 1“.

“Colapinto está muy feliz en la escudería. Ha recuperado el respaldo de Briatore, cuya relación se había desgastado, sobre todo después de los accidentes que tuvo el argentino cuando asumió el rol de piloto titular esta temporada en reemplazo de Jack Doohan“, agrega el medio.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: 11:30hs

Clasificación Sprint: 15:30hs

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00hs

Clasificación: 15:00hs

Domingo 9 de noviembre