El técnico de Riestra sorprendió y reveló que un jugador de River les facilitó la victoria: “Lo entendimos”

Para subir a la cima de la Zona B del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra completó una de las páginas más doradas de su historia al derrotar por 2-1 a River Plate este domingo en el Estadio Más Monumental. El Malevo ganó el cruce directo por la cima y se afianzó de cara a los Playoffs.

En ese contexto, Gustavo Benítez, el entrenador que atraviesa su primera experiencia en el cargo, explicó las claves del triunfo de su equipo ante los dirigidos por Marcelo Gallardo.

“Obviamente con el diario del lunes y resultado ya puesto, contamos con una cuota de suerte en algunas jugadas. El partido fue lo que había pensado, planeado. Habíamos laburado la pelota parada también y nos dio tranquilidad en un partido hacer un gol. El plan de partido empieza a trabajar y fuimos justos merecedores de la victoria”, comenzó Benítez, que se colgó los botines al final del 2024.

Y se extendió al explicar por qué la titularidad de Juan Fernando Quintero les jugó a favor en el desarrollo del juego: “Sabíamos que River iba manejar la pelota. Son el equipo con más posesión del fútbol argentino y nosotros el que menos la tiene. Le dimos que se hagan cargo del partido y nosotros cortar las líneas de pases. Entendimos que iban a tener menos líneas de pase porque Juanfer iba a recibir más atrás”.

“No tener la pelota lo venimos haciendo durante todo el año: somos un equipo de transiciones rápidas y ataque vertical. Le digo a mis jugadores: ‘Nosotros no podemos tener posesión, esto es rock & roll y tenemos que ir para adelante, rápido’. Comúnmente hasta la pelota parada desde los laterales trabajamos, obligamos al rival a cometer errores y eso nos está dando frutos”, cerró el DT.

Los números de Gustavo Benítez en Deportivo Riestra

Desde que tomó las riendas del equipo en febrero, el Tata condujo al Malevo en 24 oportunidades con más del 54% de efectividad producto de 10 victorias, 9 empates y apenas 5 derrotas. Riestra atraviesa una racha de 5 victorias al hilo en el Torneo Clausura que lo dejaron como líder de la Zona B.

