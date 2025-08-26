Di María apuntó contra Boca ante las acusaciones de las ayudas arbitrales a Rosario Central: “Deberíamos hablar”

Luego de vestirse de héroe en el clásico rosarino, con aquel tiro libre que volvió a sumarle un capítulo glorioso a su carrera, Ángel Di María salió un momento de la cancha para esta vez a hablar ante los micrófonos. Y lo hizo sin filtro. El Fideo habló este martes en conferencia de prensa y no le escapó a las especulaciones que despertaron los penales cobrados a favor de Rosario Central. Al punto que, en su defensa, terminó apuntando contra Boca.

“Si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros“, soltó Ángel sobre el desempeño del arbitraje ante el Canalla. Y agregó: “Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante. Los dos son claros“.

Pero no se limitó en eso, sino que Di María redobló la apuesta al invitar a poner el ojo en otros partidos. Y ahí fue donde apareció Boca. “Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel“, expresó acerca de la jugada del primer gol del Xeneize el último fin de semana.

“Nosotros estamos tranquilos, si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros y no donde estamos, no habríamos empatado tantos partidos“, volvió a aclarar el Fideo, para intentar desviar el foco que gira sobre Rosario Central.

El Fideo salió con los tapones de punta por las especulaciones en Rosario Central (Getty).

Para cerrar, tampoco le escapó a las especulaciones que, en los últimos días, slo vincularon con recibir supuestos privilegios. “Yo no elijo los horarios de los partidos. Yo no lo llamo a Chiqui y le digo: ‘quiero jugar los sábados’. Es una decisión de la AFA. Tampoco me gusta jugar a las cuatro y media de la tarde y juego. Yo prefiero dormir la siesta y jugar después, je“, cerró Di María.

Publicidad

Publicidad

El análisis de Di María sobre el fútbol argentino y su gol en el Clásico

“Ayer estaba mirando después que terminó el partido de River la tabla y tenemos los mismos puntos que casi el otro grupo. Entonces el fútbol argentino está difícil, es complicado. Hay muchos partidos que terminan 0-0 o 1-0. Entonces no está fácil. A todos les cuesta, a todos les cuesta marcar”, expresó el Fideo al ser consultado por el nivel en el que encontró a la Primera División luego de 18 años ausente.

En ese sentido, fue sincero acerca del proceso de adaptación que todavía se encuentra realizando. “Entonces cuesta, pero uno va intentando. De a poco voy encontrando los momentos en el partido, voy viendo la posición en la que me puedo adaptar un poco más, un poco menos, adentro o afuera, pero bueno, las cosas se van a ir dando. Y tranquilo. Siempre fui solucionando los problemas dentro de la cancha y seguramente lo voy a hacer”, confesó.

ver también La defensa de Latorre a Borja tras otro insólito gol errado en River: “No era tan fácil”