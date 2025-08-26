Es tendencia:
Di María le respondió a Gallardo tras haber dicho que le iba a costar el regreso al fútbol argentino: “Lo escuché”

Luego de su golazo ante Newell's, el Fideo analizó sus primeras semanas en este segundo ciclo con Rosario Central y se mostró en desacuerdo con una frase del DT de River.

Por Agustín Vetere

Ángel Di María, figura de Rosario Central.
El regreso de Ángel Di María a Rosario Central tras un exitoso y largo paso por Europa le dio un salto de calidad al Canalla. Tras las primeras 6 fechas del Torneo Clausura, el equipo liderado por el Fideo aún no perdió y ya contó con tres gritos del campeón del mundo.

Incluso, el exfutbolista de Paris Saint-Germain, Benfica, Juventus, Real Madrid y Manchester United se sacó las ganas de convertir el tanto de la victoria ante Newell’s, el último fin de semana. Con su fantástico gol de tiro libre, Rosario Central se impuso por la mínima y de forma agónica en el clásico.

Este momento de la leyenda de la Selección Argentina reflotaron las declaraciones recientes de Marcelo Gallardo sobre su vuelta al fútbol nacional, en las que también metió a Leandro Paredes y a sus dirigidos en el Millonario que celebraron en Qatar 2022.

“Vos mencionaste a Acuña, a Montiel, puede entrar Pezzella también. Es normal tener que volver a adaptarse al fútbol argentino. Ellos vienen de ser campeones del mundo, de otras ligas donde se juega diferente. Mismo a ellos, aunque a veces se crea que no, les cuesta adaptarse a nuestro fútbol, a nuestra vida”, comenzó Gallardo.

Y cerró: “Como les va a costar a otros chicos que han vuelto, que enaltecen al fútbol argentino, como el caso de Di María y Paredes. Volvieron ahora y les va a costar muchísimo también porque se juega de otra manera, se vive de otra manera. Entonces hay un proceso”.

Di María le respondió a Gallardo

Lejos de coincidir con la visión de Gallardo, el Fideo lo contradijo y explicó sus sensaciones tras haber sido el héroe en el clásico rosarino: “Lo escuché. No siento que me esté costando. Lo único que puedo decir es que es friccionado, no te dan respiro cuando agarrás la pelota. Creo que me adapté bien”

“Esto no es tenis, es fútbol y hay un equipo. A veces no se da, pero hay que trabajar”, se extendió el campeón del mundo sobre los próximos desafíos de Rosario Central, que intenta volver a ser protagonista en el torneo y clasificarse a los torneos internacionales.

