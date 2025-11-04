El “Trapo de Di Carlo”: la historia de la bandera robada por La 12 hace tres décadas relacionada con el nuevo presidente de River

El Superclásico entre Boca y River de este domingo a las 16.30 horas será un partido cargado de valor: cada equipo se juega mucho dentro de la cancha. Aunque también habrá condimentos externos que alimentan la previa, y uno de ellos es una antigua historia que se relaciona con Di Carlo, el flamante apellido presidencial en el Millonario.

Lo cierto es que el partido marcará, además, el debut presidencial de Stefano Di Carlo como mandamás de River. El dirigente de 36 años, que asumió la presidencia tras la salida de Jorge Brito, vivirá su primera prueba en La Bombonera. Y cuenta con una coincidencia histórica: su linaje familiar, ligado al club desde hace muchos años, es el protagonista del origen de uno de los cánticos más celebrados por “La 12” en las últimas tres décadas.

La célebre estrofa, “El trapo de Di Carlo, nunca lo vas a ver”, coreada en las tribunas Xeneizes, remite a un episodio significativo entre facciones de hinchas. Se trata de un estandarte que “La 12” de Boca le arrebató a un sector de River en 1993, y cuyo origen está ligado, precisamente, al abuelo del actual presidente: el ex dirigente Osvaldo Di Carlo.

El recordado “Trapo de Di Carlo” siendo exhibido por la barra de Boca (@sanram123456789).

La noche en la que la 12 se quedó con el “Trapo de Di Carlo”

El escenario en el que ocurrió la secuencia fue en Mar del Plata, durante el Torneo de Verano de 1993, cuando Stefano Di Carlo tenía tan solo tres años de vida. En el Estadio José María Minella, se disputó un Superclásico amistoso en el que River, dirigido por Daniel Passarella, se impuso 2-1 y pudo romper una racha de 13 partidos sin vencer a Boca.

Como era de esperarse, el triunfo de River se festejó con euforia, pero instantes después comenzaría un cruce inesperado. A la salida del estadio, La 12 se desplazó hacia la popular Millonaria para desatar un combate entre facciones. En medio de un tumulto que incluyó corridas y represión policial un sector azul y oro detectó la oportunidad: un estandarte quedó desprotegido y le dio paso al robo del famoso “Trapo de Di Carlo”.

La insignia en cuestión portaba la inscripción “Di Carlo Presidente”. Su objetivo no era otro que impulsar la candidatura de Osvaldo Di Carlo, abuelo de Stefano, quien ya había ocupado los cargos de vicepresidente (1983-1989) y presidente (1989). Pese a que el dirigente cayó en aquellas elecciones ante Alfredo Davicce, la barra de La Ribera le dio un gran valor al estandarte. Aunque la hinchada de River intentó minimizar el hecho alegando que se trataba de una “bandera política”, el trapo fue visto en reiteradas ocasiones en la popular riverplatense.

El “Trapo de Di Carlo” fue exhibido por primera vez en La Bombonera en el debut del Torneo Clausura 1993, ante Mandiyú de Corrientes. Pasaron los años y, aunque su paradero actual es desconocido, su memoria se mantiene viva gracias a la famosa canción que aún se entona con efervescencia en las tribunas de Boca.

Hoy, 32 años después de aquel robo en Mar del Plata, el apellido Di Carlo vuelve a tomar protagonismo en el Superclásico, aunque en un contexto muy diferente al de un cántico. El nieto de Osvaldo, Stefano, asume la responsabilidad de la máxima conducción de River y, posiblemente, sueñe con hacerlo de una forma soñada: llevándose tres puntos de La Bombonera.

Datos clave