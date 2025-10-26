Es tendencia:
El último homenaje de Rosario Central a Miguel Ángel Russo que inmortalizará para siempre su figura en el Gigante de Arroyito

El Canalla realizó un evento íntimo para que la familia del DT arroje sus cenizas en el estadio e inauguró un busto en su honor.

Por Bruno Carbajo

Pocas dudas caben que la figura de Miguel Ángel Russo ya era eterna en el corazón de cada hincha de Rosario Central. Pero desde este domingo, esa lazo se volvió tangible. Es que el Canalla inauguró un busto en honor al entrenador en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, en un acto que sella para siempre su legado como uno de los máximos ídolos de la institución.

La obra fue exhibida el epicentro de un evento íntimo y cargado de emoción, al que asistió la familia del entrenador. Aunque durante el acto fue cuando ocurrió el momento más emotivo: parte de las cenizas de Russo fueron esparcidas sobre el césped del estadio.

Este domingo, en el Gigante de Arroyito, quedó descubierto el busto en homenaje a Miguel Ángel Russo“, comunicó el club a través de sus redes sociales, agradeciendo a la familia y al artista por hacer posible el homenaje. “El recuerdo de Miguel vive en cada rincón del estadio“, concluyó.

La obra fue realizada por el escultor Matías Fernández, en conjunto con el “proyecto MR”, e instalada en el estadio para que sirva como punto de encuentro y memoria para los hinchas. El busto mide aproximadamente 1.8 metros de altura y retrata a Miguel con el escudo de Rosario Central en el pecho y sosteniendo el trofeo de la Copa de la Liga Profesional 2023, su última gran gesta Canalla.

De esta manera, el homenaje inmortaliza una relación que trascendió lo profesional. Russo dirigió a Central en cinco etapas distintas, durante los cuales consiguió dos ascensos a Primera y un título para convertirse en mucho más que un entrenador. Su figura, también querida en Estudiantes, Lanús y Boca, tiene en Arroyito su lugar en el mundo.

DATOS CLAVE

  • Miguel Ángel Russo fue homenajeado con un busto en el Gigante de Arroyito.
  • Parte de las cenizas de Russo fueron esparcidas sobre el césped del estadio.
  • El busto mide 1.80 metros y sostiene el trofeo de la Copa de la Liga 2023.
