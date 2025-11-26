En medio de la polémica con Estudiantes y Rosario Central, habrá un nuevo pasillo de campeón en el fútbol argentino

El episodio acontecido en el Gigante de Arroyito el pasado domingo sigue generando polémicas. Estudiantes de La Plata fue obligado por AFA a realizarle un pasillo a Rosario Central por haberse consagrado campeón de la tabla anual de manera controversial.

Es que, una vez finalizada la instancia de grupos del Clausura, el jueves 20 de noviembre se resolvió, en la sede de Viamonte, que el equipo rosarino debía ser el campeón de liga por ser el líder de la tabla anual. Estudiantes salió al cruce de manera virtual al instante, y en la previa del compromiso de octavos de final entre sí, optaron por darle la espalda al plantel de Central a modo de protesta.

La imagen dio la vuelta al mundo y sigue en boca de todo el fútbol argentino. De hecho, este miércoles se dará un nuevo pasillo de campeón en pleno Torneo Clausura, pero esta vez sin despertar la controversia que el de Estudiantes y Rosario Central generó.

Resulta que este miércoles, desde las 21:30, Lanús recibirá a Tigre para cerrar los octavos de final de los playoffs del Clausura. Para este compromiso, AFA le comunicó a ambos equipos que se realizará el pasillo de campeón por el título obtenido el pasado fin de semana por el Granate en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

El Granate busca los cuartos de final del Clausura ganar la Copa Sudamericana.

Así las cosas, luego de toda la polémica que dejó el episodio entre Estudiantes y Rosario Central, que promete ser un capítulo en la historia del fútbol argentino, apenas tres días después se dará un nuevo pasillo de campeón de parte de Tigre a Lanús. En este caso, sin grandes controversias debido al título que consiguió el equipo de Mauricio Pellegrino.

Lanús jugará la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana

Con el triunfo ante Atlético Mineiro, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana y de esta manera garantizó su participación en las ediciones del año que viene de la Copa Libertadores y de la Recopa Sudamericana (en esta última espera rival, que saldrá de la Final de la Copa Libertadores 2025 que disputarán Palmeiras y Flamengo el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima).

El fixture de los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 29/11 21:30 – Central Córdoba vs. Estudiantes (LP) – Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

– Central Córdoba vs. Estudiantes (LP) – Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Domingo 30/11 18:30 – Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – La Bombonera.

– Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – La Bombonera. Lunes 1/12 17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP) – Estadio Chiqui Tapia.

– Barracas Central vs. Gimnasia (LP) – Estadio Chiqui Tapia. Lunes 1/12 21:30 – Racing vs. Lanús/Tigre – Cilindro de Avellaneda.

La llave de playoffs del Torneo Clausura

