Escándalo: los dos polémicos penales que le dieron a Barracas Central ante Huracán

En el partido que definía la presencia del Guapo en la Copa Sudamericana del año que viene, el Globo fue claramente perjudicado por dos fallos muy controvertidos del árbitro Andrés Gariano.

Por Pablo Rodríguez Denis

© Captura TVEl momento en el que la pelota le pega en la mano a Paz: para el árbitro fue penal.

Como si no hubieran habido suficientes polémicas durante todo este 2025, la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional contó con un encuentro repleto de controversia en el que Barracas Central terminó siendo beneficiado por dos penales, al menos, muy discutibles.

En el duelo como local frente a Huracán, que definiría la suerte de ambos respecto a la clasificación a los playoffs y también en la tabla anual de clasificación a las copas, el Guapo empezó perdiendo gracias al tanto de Ojeda en el primer tiempo. Fue ahí cuando entró en escena el árbitro Andrés Gariano y sus colaboradores del VAR, José Carreras y Juan Del Fueyo.

Primero, también en esa primera mitad, Gariano obvió un claro golpe de Nahuel Barrios que podría tranquilamente haber sido sancionado con tarjeta roja. Para el árbitro fue solo amarilla.

Más tarde, el VAR llamó a Gariano por una supuesta mano de Nehuén Paz en el área de Huracán que el árbitro no había sancionado. El juez la fue a revisar y, sorpresivamente, cobró penal cuando se ve claramente que no hubo intención y que el brazo del defensor tampoco se encontraba en una posición anti natural.

Quien se hizo cargo de la pena máxima fue Iván Tapia, pero el arquero Meza le negó el gol con una buena reacción y todo siguió con ventaja del Globo pese a la polémica.

Sin embargo, ya en el segundo tiempo, Gariano y compañía volverían a entrar en acción con una decisión quizás más polémica que la anterior. En una jugada aislada (y que nadie reclamó), el VAR llamó al juez a revisar otra supuesta mano en el área visitante. Gariano, tras mirar las imágenes, determinó que Facundo Waller tocó la pelota con su mano y volvió a sancionar penal ante la mirada incrédula de Frank Darío Kudelka y todo el banco visitante.

Esta vez el que se hizo cargo fue Rodrigo Insúa, quien no falló y sentenció el 1-1 que iba a terminar siendo el resultado final. ¿El dato? Con este resultado, Huracán se quedó afuera de los playoffs y también sin clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Barracas, por su parte, finalizó sexto en la Zona A del Clausura e irá frente a Deportivo Riestra en octavos. Pero lo más importante es que se encuentra expectante a que se abran dos cupos para conseguir la ansiada clasificación a la Sudamericana.

Así quedó la tabla anual de la Liga Profesional:

#EquiposPTSJ+/-GEP
1Central (Libertadores)66322418122
2Boca Jrs. (Libertadores)6232291886
3Argentinos (Libertadores)5732201697
4River (Sudamericana)53321714117
5Racing (Sudamericana)53321316511
6Riestra (Sudamericana)52321313136
7San Lorenzo (Sudamericana)5132613127
8Lanús (Sudamericana)5032913118
9Tigre (Sudamericana)4932713109
10Barracas4932412137
11Independiente47321212119
12Huracán4732212119
13Ind. Rivadavia4332010139
14Central Córdoba42325101210
15Estudiantes4232-211912

Así quedaron los cruces de octavos del Torneo Clausura:

  • Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Unión (2°A) vs. Talleres (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
DATOS CLAVE

  • El árbitro Andrés Gariano sancionó dos penales discutibles a favor de Barracas Central ante Huracán.
  • El empate 1-1 dejó a Huracán fuera de los playoffs del Torneo Clausura y sin Copa Sudamericana 2026.
  • Iván Tapia falló el primer penal para Barracas Central; el segundo fue convertido por Rodrigo Insúa.
Pablo Rodríguez Denis

jpasman
toti pasman

"Ayrton Costa tiene cosas de Walter Samuel y es un 6 hecho a medida de Boca"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

