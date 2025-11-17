Escándalo: los dos polémicos penales que le dieron a Barracas Central ante Huracán

Como si no hubieran habido suficientes polémicas durante todo este 2025, la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional contó con un encuentro repleto de controversia en el que Barracas Central terminó siendo beneficiado por dos penales, al menos, muy discutibles.

En el duelo como local frente a Huracán, que definiría la suerte de ambos respecto a la clasificación a los playoffs y también en la tabla anual de clasificación a las copas, el Guapo empezó perdiendo gracias al tanto de Ojeda en el primer tiempo. Fue ahí cuando entró en escena el árbitro Andrés Gariano y sus colaboradores del VAR, José Carreras y Juan Del Fueyo.

Primero, también en esa primera mitad, Gariano obvió un claro golpe de Nahuel Barrios que podría tranquilamente haber sido sancionado con tarjeta roja. Para el árbitro fue solo amarilla.

Más tarde, el VAR llamó a Gariano por una supuesta mano de Nehuén Paz en el área de Huracán que el árbitro no había sancionado. El juez la fue a revisar y, sorpresivamente, cobró penal cuando se ve claramente que no hubo intención y que el brazo del defensor tampoco se encontraba en una posición anti natural.

Quien se hizo cargo de la pena máxima fue Iván Tapia, pero el arquero Meza le negó el gol con una buena reacción y todo siguió con ventaja del Globo pese a la polémica.

Sin embargo, ya en el segundo tiempo, Gariano y compañía volverían a entrar en acción con una decisión quizás más polémica que la anterior. En una jugada aislada (y que nadie reclamó), el VAR llamó al juez a revisar otra supuesta mano en el área visitante. Gariano, tras mirar las imágenes, determinó que Facundo Waller tocó la pelota con su mano y volvió a sancionar penal ante la mirada incrédula de Frank Darío Kudelka y todo el banco visitante.

Esta vez el que se hizo cargo fue Rodrigo Insúa, quien no falló y sentenció el 1-1 que iba a terminar siendo el resultado final. ¿El dato? Con este resultado, Huracán se quedó afuera de los playoffs y también sin clasificación a la Copa Sudamericana 2026.



Barracas, por su parte, finalizó sexto en la Zona A del Clausura e irá frente a Deportivo Riestra en octavos. Pero lo más importante es que se encuentra expectante a que se abran dos cupos para conseguir la ansiada clasificación a la Sudamericana.

Así quedó la tabla anual de la Liga Profesional:

# Equipos PTS J +/- G E P 1 Central (Libertadores) 66 32 24 18 12 2 2 Boca Jrs. (Libertadores) 62 32 29 18 8 6 3 Argentinos (Libertadores) 57 32 20 16 9 7 4 River (Sudamericana) 53 32 17 14 11 7 5 Racing (Sudamericana) 53 32 13 16 5 11 6 Riestra (Sudamericana) 52 32 13 13 13 6 7 San Lorenzo (Sudamericana) 51 32 6 13 12 7 8 Lanús (Sudamericana) 50 32 9 13 11 8 9 Tigre (Sudamericana) 49 32 7 13 10 9 10 Barracas 49 32 4 12 13 7 11 Independiente 47 32 12 12 11 9 12 Huracán 47 32 2 12 11 9 13 Ind. Rivadavia 43 32 0 10 13 9 14 Central Córdoba 42 32 5 10 12 10 15 Estudiantes 42 32 -2 11 9 12

Así quedaron los cruces de octavos del Torneo Clausura:

Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs. River (6°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Unión (2°A) vs. Talleres (7°B)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

