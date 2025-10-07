Estudiantes, Chiqui Tapia y Verón: los mensajes de apoyo a Miguel Russo por su delicado estado de salud

El fútbol argentino se encuentra preocupado por el estado de salud de Miguel Ángel Russo. Luego del comunicado oficial que sacó Boca para contar cómo está su entrenador, algunos representantes de la Liga Profesional dejaron sus mensajes de apoyo para con el experimentado DT.

En las últimas horas, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino; Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata; y la misma cuenta oficial del Pincharrata fueron quienes les dejaron un mensaje de apoyo y fuerzas al entrenador de 69 años.

“Mucha fuerza Miguel”, junto a una foto de Russo y una de los jugadores de Estudiantes en el ascenso de 1994, fue el posteo de la Brujita, quien fue dirigido en esa temporada por el DT del Xeneize. Por su parte, la cuenta del Pincha añadió: “¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos”.

El posteo de Juan Sebastián Verón para Miguel Ángel Russo.

Tweet placeholder

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en su cuenta de X (ex Twitter), citó el comunicado oficial de la cuenta de Boca para desearle fuerzas al experimentado entrenador: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El comunicado oficial de Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.

Acompañamos a Miguel y su familia en este momento.

Las dedicatorias de Paredes y Úbeda a Russo

“Sin dudas que es una victoria importante para todos. Obviamente dedicársela de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expuso el mediocampista de Boca.

Publicidad

Publicidad

Exactamente igual que como lo hizo Paredes, Claudio Úbeda también le dedicó la goleada a Russo. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión“, manifestó el principal colaborador del cuerpo técnico durante la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino al término de cada cotejo.

ver también “Pronóstico reservado”: el comunicado de Boca sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo