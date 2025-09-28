Fue campeón de la Sudamericana y del fútbol argentino, tiene 3 ex River y este domingo podría descender a la B Metropolitana

Son jornadas de mucha tensión para Arsenal de Sarandí. El conjunto fundado por Julio Humberto Grondona podría descender a la B Metropolitana este domingo, aunque para eso deberían darse algunos resultados. El elenco de Darío Franco visitará a Deportivo Madryn -líder de su zona- con la misión de dar el golpe, volver a Buenos Aires con los tres puntos y el sueño de salvarse en la próxima fecha, que será la última.

¿Qué tiene que pasar para que Arsenal descienda a la B Metropolitana?

A falta de dos jornadas para el cierre de la temporada regular de la Primera Nacional, Arsenal se encuentra último en la Zona A con 31 unidades. Un puesto arriba está Alvarado con 32, mientras que fuera de la zona de descenso -con 34- está Almagro. Los de Sarandí se miden ante Deportivo Madryn -líder de la Zona A- en Chubut y, en caso de no sumar de a tres y que Almagro empate o gane su partido contra Patronato, el Arse no tendrá chances y sellará su descenso a la B Metropolitana.

Los 3 ex River que juegan en Arsenal

En su actual plantel, que comanda Darío Franco, Arsenal cuenta con tres futbolistas con pasado en River. Dos de ellos son juveniles y no llegaron a debutar en la Primera del elenco Millonario, se trata de Talo Colletta y de Esteban Fernández, quien tuvo un breve paso por Newell´s antes de llegar al conjunto de Sarandí. El tercero es Fabian Bordagaray, quien arribó a River a comienzos de 2011, el semestre previo a perder la categoría.

Los años dorados de Arsenal y la caída

Luego de ascender a Primera División por primera vez en su historia en el año 2002, Arsenal tocó el cielo con las manos por primera vez en 2007 cuando ganó la Copa Sudamericana. Cinco años más tarde, de la mano de Gustavo Alfaro, fue campeón del Torneo Inicial 2012 y así obtuvo su único título oficial en el fútbol argentino. En los últimos años la realidad del conjunto de Sarandí lejos estuvo de ser la ideal, sufrió dos descensos a la Primera Nacional y este domingo podría hacerlo, pero a la B Metropolitana, una de las categorías más complicadas del fútbol argentino.

Así está la tabla de posiciones de la Zona A de la Primera Nacional

La tabla de posiciones de la Zona A de la Primera Nacional. (Foto: Promiedos).

