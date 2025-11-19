Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El anuncio de un club argentino que sacude las redes sociales: “El plantel será renovado debido a la notoria falta de actitud”

Al finalizar su participación en el campeonato, los directivos emitieron un fuertísimo comunicado para desligarse del plantel.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
San Martín de Burzaco viene de perder ante Deportivo Merlo.
© Prensa San Martín de BurzacoSan Martín de Burzaco viene de perder ante Deportivo Merlo.

Poco a poco, los torneos del fútbol argentino están entrando en etapa de definición, donde los equipos del ascenso pelean por conseguir una plaza en una nueva divisional, mientras que los de Primera División intentan llegar a las copas internacionales.

Mientras se espera por lo que ocurrirá en los octavos de final del Torneo Clausura, donde habrá duelos muy importantes como Vélez Sarsfield Argentinos Juniors, Boca Talleres y Racing River, en la Primera B Metropolitana (tercera categoría del fútbol argentino) se espera por el equipo que acompañe a Ferrocarril Midland hacia la Primera Nacional. Pero después de lo que fue la derrota ante Deportivo Merlo, en condición de local, los directivos de San Martín de Burzaco decidieron despedir a todo el plantel.

A través de un comunicado que sacudió a las redes sociales, desde la dirigencia de Sanma denunciaron a los futbolistas de ir a menos, ya que en las últimas jornadas mantuvieron las chances de alcanzar el Reducido y así pelear por el segundo ascenso. Pero de los últimos 12 puntos en juego, solamente obtuvo cuatro (un triunfo, un empate y dos derrotas), lo que generó que quedaran a cinco unidades de distancia de Villa San Carlos, el último equipo que se metió en la instancia final.

No solo los hinchas manifestaron, a través de las redes sociales, que los futbolistas no dieron la talla para ir detrás del objetivo, sino que también fueron los propios directivos del club situado en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, donde expresaron en un comunicado oficial de Instagram que “el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada”, y explicaron que “esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura, situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.

El comunicado de San Martín de Burzaco

El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura – situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico –. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.

Tras el escándalo en la semifinal, AFA tomó una fuerte decisión para la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto

ver también

Tras el escándalo en la semifinal, AFA tomó una fuerte decisión para la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto

Sus dos hermanos juegan en River y él ascendió a la Primera Nacional con el equipo de un ex Boca

ver también

Sus dos hermanos juegan en River y él ascendió a la Primera Nacional con el equipo de un ex Boca

Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.

Publicidad

A Sanma lo hace grande su gente.

Los horarios de los cuartos de final de la Primera B Metropolitana

Viernes 21 de noviembre

  • 20:05 – Argentino de Merlo vs. Excursionistas

Sábado 22 de noviembre

  • 17:00 – Real Pilar vs. Flandria
  • 17:00 – Acassuso vs. Villa San Carlos
  • 19:05 – Deportivo Armenio vs. Sportivo Italiano

DATOS CLAVES

  • El club San Martín de Burzaco despidió a todo el plantel tras la derrota ante Deportivo Merlo.
  • San Martín de Burzaco obtuvo solo cuatro puntos de los últimos 12 disputados en el Clausura.
  • Ferrocarril Midland ya ascendió a la Primera Nacional desde la Primera B Metropolitana.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los dos factores reglamentarios que facilitarían el regreso del Diablito Echeverri a River

jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

Lee también
Soulé afirmó que quiere jugar para Argentina y descartó a Italia
Selección Argentina

Soulé afirmó que quiere jugar para Argentina y descartó a Italia

Chiqui Tapia le prometió a Shevchenko un amistoso de Argentina ante Ucrania
Selección Argentina

Chiqui Tapia le prometió a Shevchenko un amistoso de Argentina ante Ucrania

la Selección Argentina ya sabe qué puesto ocupa del ranking FIFA para el sorteo del Mundial 2026
Selección Argentina

la Selección Argentina ya sabe qué puesto ocupa del ranking FIFA para el sorteo del Mundial 2026

22 países para 6 cupos: las selecciones que siguen en juego para clasificar al Mundial 2026
Mundial 2026

22 países para 6 cupos: las selecciones que siguen en juego para clasificar al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo