El anuncio de un club argentino que sacude las redes sociales: “El plantel será renovado debido a la notoria falta de actitud”

Poco a poco, los torneos del fútbol argentino están entrando en etapa de definición, donde los equipos del ascenso pelean por conseguir una plaza en una nueva divisional, mientras que los de Primera División intentan llegar a las copas internacionales.

Mientras se espera por lo que ocurrirá en los octavos de final del Torneo Clausura, donde habrá duelos muy importantes como Vélez Sarsfield – Argentinos Juniors, Boca – Talleres y Racing – River, en la Primera B Metropolitana (tercera categoría del fútbol argentino) se espera por el equipo que acompañe a Ferrocarril Midland hacia la Primera Nacional. Pero después de lo que fue la derrota ante Deportivo Merlo, en condición de local, los directivos de San Martín de Burzaco decidieron despedir a todo el plantel.

A través de un comunicado que sacudió a las redes sociales, desde la dirigencia de Sanma denunciaron a los futbolistas de ir a menos, ya que en las últimas jornadas mantuvieron las chances de alcanzar el Reducido y así pelear por el segundo ascenso. Pero de los últimos 12 puntos en juego, solamente obtuvo cuatro (un triunfo, un empate y dos derrotas), lo que generó que quedaran a cinco unidades de distancia de Villa San Carlos, el último equipo que se metió en la instancia final.

No solo los hinchas manifestaron, a través de las redes sociales, que los futbolistas no dieron la talla para ir detrás del objetivo, sino que también fueron los propios directivos del club situado en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, donde expresaron en un comunicado oficial de Instagram que “el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada”, y explicaron que “esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura, situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.

El comunicado de San Martín de Burzaco

El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura – situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico –. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.

Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.

A Sanma lo hace grande su gente.

Los horarios de los cuartos de final de la Primera B Metropolitana

Viernes 21 de noviembre

20:05 – Argentino de Merlo vs. Excursionistas

Sábado 22 de noviembre

17:00 – Real Pilar vs. Flandria

17:00 – Acassuso vs. Villa San Carlos

19:05 – Deportivo Armenio vs. Sportivo Italiano

