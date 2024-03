Fue promesa de River y jugó con Messi, pero las lesiones opacaron su carrera: "No pensé que me iba a retirar tan joven"

En la actualidad del “Mundo River” se habla mucho de los Echeverri, de los Mastantuono, de los Ruberto. Y no es una novedad. A lo largo de su historia, el Millonario forjó a grandes promesas, joyas de la cantera, diamantes en bruto. Y uno que sorprendía a propios y extraños en las divisiones inferiores era Federico Almerares. Sí, hace poco más de dos décadas, el oriundo de Mar del Plata era ese que todos esperaban y que querían ver en Primera.

“En inferiores siempre tuve la suerte de ser goleador. Después, en sexta salimos campeones en 2002, empiezo a jugar en Reserva y también empecé a hacer un montón de goles”, recordó en diálogo con BOLAVIP el delantero que parecía haber sido llamado para conseguir grandes logros con en el Millonario, pero cuyas lesiones le jugaron una mala pasada en ese progreso.

“En 2003 fuimos a Wolfsburgo con la Reserva. Justo habían ido D’Alessandro y Menseguez. Yo hago un gol y meto una asistencia contra ese equipo de la Bundesliga. Cuando vuelvo, Pellegrini me subió a Primera. Debuté en noviembre de 2003 contra Chacarita haciendo dupla con el Rolfi Montenegro”, profundizó el hombre que hizo más de 100 goles en las divisiones inferiores de los de Núñez.

Sí, Almerares aún luce orgulloso por su formación en River, pero paralelamente siente que pudo haber hecho algo más: “Era una época en la que había muchos delanteros, no era fácil. No tenía tantas chances porque estaban Salas, Sand, Cavenaghi, Maxi López y la Gata Fernández. Después venían Falcao, Higuaín. Hice algunos goles pero no me alcanzó para ser titular. Después, en uno de mis mejores momentos, me lesioné contra Gimnasia en 2005″.

Una rotura de ligamentos cruzados truncó el progreso de un artillero que se caracterizaba por la eficacia, la técnica y la elegancia. Fue operado en primera instancia por Luis Seveso, pero no se recuperó de la mejor manera y recurrió a Jorge Batista, por entonces médico de Boca. La segunda intervención arrojó un resultado más satisfactorio, pero Almerares encontró otra barrera: la falta de espacio en la consideración de Diego Simeone.

Presente en un momento inolvidable: el debut de Messi con la Albiceleste

Pero claro, antes de las lesiones y de iniciar su camino en el Viejo Continente, Almerares fue partícipe de un momento que nadie olvidará en el mundo del fútbol: el debut de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Sí, en medio del interés de España, La Pulga llevó a cabo su presentación con la Albiceleste. Y el marplatense estuvo ahí.

El 29 de junio de 2004, en cancha de Argentinos Juniors, Argentina Sub 20 destrozó a Paraguay por 8-0 en un cotejo amistoso y Messi empezó a maravillar al mundo. Claro, más allá de que hayan transcurrido dos décadas de aquel episodio, Almerares recuerda todo lo acontecido con lujo de detalles. Y no es para menos.

“Son momentos únicos que a uno lo llenan de orgullo. Hoy me pongo a ver a Messi y me llena de felicidad toda la carrera que hizo y ser el mejor jugador de la historia. En ese momento no pensaba que iba a ser el Messi que todos conocemos hoy, pero sí tenía cosas que jamás en mi vida había visto. La velocidad, la mentalidad. No estaba un segundo adelantado, estaba tres segundos adelantado a todos”, enfatizó.

La admiración no solamente que no se apaga sino que al mismo tiempo se potencia: “Era muy tranquilo, como se lo ve ahora. Al principio creo que le jugó en contra porque no hacía nada, le daba vergüenza hasta encarar. Era tan bueno que le daba vergüenza porque sabía que los pasaba a todos. Después, cuando jugamos ese partido contra Paraguay que se gambetea hasta al arquero, se soltó. Ahí en las prácticas no lo podían parar”.

La aventura europea

Después de que se le cerraran las puertas de la continuidad en River, un Almerares todavía muy joven se marchó a Europa. Suiza fue el destino que lo cobijó y allí defendió la camiseta de Basilea, uno de los clubes más importantes de esa nación. Si se quiere, encontró su lugar en el mundo y halló la chance de diagramar más momentos de colección.

“Para mí fue un antes y un después porque si bien River me dio todo, me formó como jugador y como persona, la realidad es que yo exploto en Suiza, en Basilea. Me dio la posibilidad de jugar Champions League, Europa League y salir campeón. Ahí fue donde realmente exploté porque si bien en River era una promesa, jugué máximo 16 partidos e hice 3 goles”, recordó.

Es evidente que Almerares se enorgullece de su paso por Suiza y motivos no le faltan: “Hice muchos goles, me fue bien y jugué torneos internacionales que fueron importantes. Coincidí con jugadores como Shaqiri y Xhaka. Esos eran dos robots que hacían todo bien. El primer gol que hace Xhaka es una asistencia mía. La clavó al ángulo, tenía 16 o 17 años”.

Más tarde, Almerares pasó por otro equipo suizo, el Neuchatel Xamax. Y, luego de dicha estadía, su carrera inició una suerte de declive. En el destino aparecieron Belgrano de Córdoba, Atlético Tucumán, Sportivo Belgrano de San Francisco y dos aventuras por Ecuador, donde militó en Mushuc Runa y Macará antes de un nuevo paso por Suiza, aunque en segunda división, representando a Schaffhausen.

La recta final

Posteriormente, esa gran promesa que tuvo River defendió los colores de Alvarado de Mar del Plata, Ferro de General Pico y Deportivo Maipú hasta que le llegó la oportunidad de iniciar una nueva aventura en Europa. La última. El equipo que le dio la chance fue el Licata de la Serie D de Italia. Y, luego, el prematuro retiro de la actividad profesional, a los 34 años recién cumplidos.

“No pensé que me iba a retirar tan joven pero se dio así. En mi última etapa ahí, en el Licata, tuve la posibilidad de hacer goles y cuando terminó el contrato volví a Argentina y me surgió la posibilidad de trabajar en la empresa que estoy ahora. Le di para adelante con eso”, explicó quien actualmente se desempeña como representante de futbolistas.

Presente en el Senior

Actualmente, ya con 38 años de edad, Almerares forma parte del equipo Senior de River. Y los sentimientos lo invaden: está en su segunda casa, comparte plantel con figuras históricas del club y vuelve a transitar esas emociones propias del deporte más fantástico de todos. “Cada vez que voy tengo sensaciones hermosas”, explica.

“Arranqué en el Senior en 2021, hace tres años. Me invitaron a jugar y siempre es lindo volver a la casa de uno. Fue mi segundo hogar, estuve casi nueve años. Me hace acordar a la vieja época, con excompañeros que tuve, más lindo todavía. Después nos quedamos a comer, contamos anécdotas”, desliza aquel que tiene, precisamente, la anécdota que todos quieren tener junto al mismísimo Lionel.