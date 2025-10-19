Independiente chicaneó a River antes de visitar a San Martín de San Juan: “Único”

Durante décadas se dio por hecho que Arsenio Erico, paraguayo y gloria de Independiente era el máximo goleador histórico del fútbol argentino con 293 goles, mientras que Ángel Labruna -ídolo de River– se encontraba en el segundo puesto con tres tantos menos, pero más de seis décadas más tarde eso se revirtió.

En los últimos días, el prestigioso Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF) determinó que en realidad Ángel Labruna acumuló cinco goles más que durante estas décadas no se le contaron. Por tal motivo, según esa investigación, el Feo pasó a ser el máximo artillero del fútbol argentino con 295 goles.

La chicana de Independiente en sus redes sociales

Es habitual en varios equipos que anuncien que es día de partido ni bien arranca. Generalmente se hace con una placa con las información del duelo: rival, horario, estadio, árbitro y algunos detalles más. En este tipo de publicaciones se utiliza casi siempre a un protagonista y en este caso Independiente rompió el molde y no escogió a ninguno de sus jugadores actuales.

El Rojo anunció el duelo de este domingo ante San Martín de San Juan en condición de visitante con una foto de Arsenio Erico con varias pelotas. Abajo completó imagen con un claro mensaje: “Único máximo goleador de la historia del fútbol argentino”.

La foto con la que el Rojo anunció el partido ante el Santo. (Foto: @Independiente).

El duro presente de Independiente

Independiente no logró hacer pie en este segundo semestre. La eliminación de la Copa Sudamericana fue dura, pero más allá de eso, su presente en el Torneo Clausura es preocupante: se encuentra último en la tabla de la Zona B con apenas seis puntos. En lo que respecta a la tabla anual está en la posición número 17 y prácticamente sin chances de pelear por ingresar a zona de copas.

