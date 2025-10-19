Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Independiente chicaneó a River antes de visitar a San Martín de San Juan: “Único”

En los últimos días, un estudio determinó que Ángel Labruna pasó a ser el máximo goleador del fútbol argentino y no cayó nada bien en el Rojo.

Por Lautaro Toschi

El Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini
© GettyEl Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Durante décadas se dio por hecho que Arsenio Erico, paraguayo y gloria de Independiente era el máximo goleador histórico del fútbol argentino con 293 goles, mientras que Ángel Labruna -ídolo de River– se encontraba en el segundo puesto con tres tantos menos, pero más de seis décadas más tarde eso se revirtió.

En los últimos días, el prestigioso Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF) determinó que en realidad Ángel Labruna acumuló cinco goles más que durante estas décadas no se le contaron. Por tal motivo, según esa investigación, el Feo pasó a ser el máximo artillero del fútbol argentino con 295 goles.

La chicana de Independiente en sus redes sociales

Es habitual en varios equipos que anuncien que es día de partido ni bien arranca. Generalmente se hace con una placa con las información del duelo: rival, horario, estadio, árbitro y algunos detalles más. En este tipo de publicaciones se utiliza casi siempre a un protagonista y en este caso Independiente rompió el molde y no escogió a ninguno de sus jugadores actuales.

A 64 años de su retiro, un prestigioso estudio determinó que Ángel Labruna, ídolo de River, es el máximo goleador del fútbol argentino

ver también

A 64 años de su retiro, un prestigioso estudio determinó que Ángel Labruna, ídolo de River, es el máximo goleador del fútbol argentino

El Rojo anunció el duelo de este domingo ante San Martín de San Juan en condición de visitante con una foto de Arsenio Erico con varias pelotas. Abajo completó imagen con un claro mensaje: “Único máximo goleador de la historia del fútbol argentino”.

La foto con la que el Rojo anunció el partido ante el Santo. (Foto: @Independiente).

La foto con la que el Rojo anunció el partido ante el Santo. (Foto: @Independiente).

El duro presente de Independiente

Independiente no logró hacer pie en este segundo semestre. La eliminación de la Copa Sudamericana fue dura, pero más allá de eso, su presente en el Torneo Clausura es preocupante: se encuentra último en la tabla de la Zona B con apenas seis puntos. En lo que respecta a la tabla anual está en la posición número 17 y prácticamente sin chances de pelear por ingresar a zona de copas.

Publicidad
Nuevo revés para Independiente: la resolución de la Conmebol por el episodio ante la U de Chile en la Copa Sudamericana

ver también

Nuevo revés para Independiente: la resolución de la Conmebol por el episodio ante la U de Chile en la Copa Sudamericana

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Tras la derrota de Boca y la victoria de River, así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026
Fútbol Argentino

Tras la derrota de Boca y la victoria de River, así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

River venció 2-0 a Talleres por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

River venció 2-0 a Talleres por el Torneo Clausura 2025

Sufren Boca y River: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Argentinos y Racing
Fútbol Argentino

Sufren Boca y River: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Argentinos y Racing

La dura confesión de Walter Zenga sobre el partido frente a Argentina en Italia 90
Selección Argentina

La dura confesión de Walter Zenga sobre el partido frente a Argentina en Italia 90

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo