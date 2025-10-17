A 64 años de su retiro, un prestigioso estudio determinó que Ángel Labruna, ídolo de River, es el máximo goleador del fútbol argentino

Uno de los máximos ídolos de la historia de River es Ángel Labruna. No es casualidad que en la puerta del Estadio Monumental haya una estatua inmensa suya, es que Angelito fue un pilar fundamental dentro del campo de juego en las décadas del 40 y 50, aunque también dejó su huella como entrenador, en la década del 70.

Ángel Labruna se desempeñó 20 años de manera ininterrumpida en la Primera de River -entre 1939 y 1959- y sobre el final de su gloriosa trayectoria tuvo cortos ciclos por Rangers de Talca de Chile, Rampla Juniors de Uruguay y también jugó dos partidos en Platense en 1961, cuando puso punto final a su carrera, que también lo tuvo como pieza importante de la Selección Argentina, entre los años 40 y 50.

En aquellos años no era sencillo llevar adelante las estadísticas y quedó establecido que Arsenio Erico, atacante paraguayo que hizo historia en Independiente era el máximo goleador del fútbol argentino con 293 gritos en el plano doméstico, mientras que El Feo tenía 290, pero a 64 años de su retiro eso cambió.

Labruna, máximo goleador del fútbol argentino

El prestigioso Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF) determinó que en realidad Ángel Labruna acumuló cinco goles más que durante estas décadas no se le contaron, se trata de dos ante Platense en un partido desempate para el segundo puesto del año 1953. Por otro lado, un tanto que se le había otorgado a José Manuel Moreno en realidad había sido de Labruna.

Ángel Labruna, leyenda de River. (Foto: @MuseoRiver).

Con un empate técnico en 293, la CIHF tenía en revisión tres goles de Labruna y tres de Erico, por lo que determinó: “Para poder aproximarnos a la verdad histórica y dilucidar la autoría de cada gol en cuestión, se armaron 6 dossiers con recortes de las crónicas de todos los medios gráficos disponibles, como fuente primaria, para que los asociados al CIHF se pudieran expresar con su opinión y su voto en cada caso“.

“Luego de 6 semanas de debate y de elección, se dio por concluido el trabajo, con el siguiente resultado: Erico 293 goles, Labruna 295 goles”, completó el estudio realizado por el prestigioso centro de investigación.

