Independiente 0-0 San Lorenzo por el Torneo Clausura

En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el Rojo y el Cuervo se enfrentan en un duelo de necesitados.

Por Marco D'arcangelo

Independiente y San Lorenzo se enfrentan en Avellaneda.
En el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente y San Lorenzo se enfrentan en un duelo de necesitados. El partido es dirigido por Sebastían Zunino y puede verse en vivo a través de TNT Sports.

Sin Julio Vaccari a la cabeza, el Rojo llega con el interinato de Carlos Matheu a la espera del nuevo entrenador, Gustavo Quinteros. En el certamen, el equipo aún no ganó, y se encuentra último en la zona con tan solo tres puntos, producto de tres empates y cuatro derrotas.

Por su parte, el Ciclón está en zona de playoff y quiere ganar para meterse dentro de los cuatro primeros. En su última presentación perdió contra Racing en Avellaneda y busca cambiar la imagen.

Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Las formaciones del partido

  • Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Diego Tarzia y Gabriel Ávalos.
  • San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali.
Independiente confirmó a Gustavo Quinteros como su nuevo entrenador y ya se prepara para enfrentar a Racing: "Gran oportunidad"

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

