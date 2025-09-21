Independiente 0-0 San Lorenzo por el Torneo Clausura

En el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente y San Lorenzo se enfrentan en un duelo de necesitados. El partido es dirigido por Sebastían Zunino y puede verse en vivo a través de TNT Sports.

Sin Julio Vaccari a la cabeza, el Rojo llega con el interinato de Carlos Matheu a la espera del nuevo entrenador, Gustavo Quinteros. En el certamen, el equipo aún no ganó, y se encuentra último en la zona con tan solo tres puntos, producto de tres empates y cuatro derrotas.

Por su parte, el Ciclón está en zona de playoff y quiere ganar para meterse dentro de los cuatro primeros. En su última presentación perdió contra Racing en Avellaneda y busca cambiar la imagen.

Independiente : Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Diego Tarzia y Gabriel Ávalos.

: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Diego Tarzia y Gabriel Ávalos. San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali.

