Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Independiente confirmó a Gustavo Quinteros como su nuevo entrenador y ya se prepara para enfrentar a Racing: “Gran oportunidad”

El técnico puso la firma hasta diciembre de 2026 y ya dio sus primeras palabras tras su llegada a al Rojo, donde debutará la próxima semana en el clásico.

Por Bruno Carbajo

Gustavo Quinteros, nuevo técnico de Independiente.
© Prensa IndependienteGustavo Quinteros, nuevo técnico de Independiente.

Independiente no perdió tiempo y ya tiene nuevo entrenador: Gustavo Quinteros fue confirmado oficialmente como DT del Rojo y firmó contrato hasta diciembre de 2026. Su llegada se da en tiempo récord tras la salida de Julio Vaccari, y el estreno ya podría ser un punto de inflexión para el ciclo: lo hará nada menos que en el Clásico de Avellaneda frente a Racing.

La negociación fue relámpago. El entrenador de 60 años, con última experiencia en Gremio de Brasil y recordado por haber conquistado la Liga Profesional 2024 con Vélez, arribó esta semana al país desde Miami para ultimar detalles y cerrar su vínculo con el club. El acuerdo quedó sellado el viernes y la institución lo presentó en sus canales oficiales con un mensaje de bienvenida.

En ese sentido, Quinteros se expresó por primera vez como técnico del Rojo y dejó en claro cuál será su misión. “Quiero agradecer al club y a toda la gente de Independiente por esta gran oportunidad. Vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo y ponernos en los primeros lugares”, aseguró en diálogo con las redes del club.

Acto seguido, apeló directamente a los hinchas. “Necesitamos trabajar mucho y darle al plantel la confianza que necesita, pero siempre juntos con ustedes. A la hinchada le pido paciencia, apoyo para los jugadores, el cuerpo técnico y toda la gente del club. Juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto”, afirmó con determinación.

Quinteros ingresando al Libertadores de América por primera vez (Prensa Independiente).

Quinteros ingresando al Libertadores de América por primera vez (Prensa Independiente).

Mientras el DT ajusta los primeros detalles de su ciclo, el Rojo se prepara para afrontar otro compromiso clave previo al Clásico. Recibirá a San Lorenzo, este domingo, con la presencia de Carlos Matheu como interino y Eduardo Tuzzio como ayudante, mientras Quinteros seguirá el partido desde la tribuna. El debut oficial llegará la próxima semana, con la exigencia máxima de enfrentar a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Publicidad

Aunque el desafío global de su ciclo no será menor. Es que Independiente atraviesa un momento delicado como colista de la zona B del Torneo Clausura, la única competencia que le queda en el año. A corto plazo, Quinteros podría cumplir el objetivo de remontar el pobre desempeño del equipo en el semestre y, así, encender la ilusión de clasificar a una copa en 2026.

Omar De Felippe reveló la mayor virtud del Boca de Russo antes de enfrentarlo con Central Córdoba: “¿Cómo hacés?”

ver también

Omar De Felippe reveló la mayor virtud del Boca de Russo antes de enfrentarlo con Central Córdoba: “¿Cómo hacés?”

El premio que Palmeiras la dará al Flaco López en medio de la serie ante River y tras su llamado a la Selección Argentina

ver también

El premio que Palmeiras la dará al Flaco López en medio de la serie ante River y tras su llamado a la Selección Argentina

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Lautaro Millán jugará el Mundial Sub 20 para Chile
Fútbol Sudamericano

Lautaro Millán jugará el Mundial Sub 20 para Chile

Por qué clasificó Universidad de Chile y no Independiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Fútbol Sudamericano

Por qué clasificó Universidad de Chile y no Independiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Seattle Supersonics suspendió su gira por Chile tras las amenazas recibidas por los incidentes en cancha de Independiente
Copa Sudamericana

Seattle Supersonics suspendió su gira por Chile tras las amenazas recibidas por los incidentes en cancha de Independiente

Con una duda, la probable formación de Boca ante Central Córdoba
Boca Juniors

Con una duda, la probable formación de Boca ante Central Córdoba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo