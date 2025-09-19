Independiente confirmó a Gustavo Quinteros como su nuevo entrenador y ya se prepara para enfrentar a Racing: “Gran oportunidad”

Independiente no perdió tiempo y ya tiene nuevo entrenador: Gustavo Quinteros fue confirmado oficialmente como DT del Rojo y firmó contrato hasta diciembre de 2026. Su llegada se da en tiempo récord tras la salida de Julio Vaccari, y el estreno ya podría ser un punto de inflexión para el ciclo: lo hará nada menos que en el Clásico de Avellaneda frente a Racing.

La negociación fue relámpago. El entrenador de 60 años, con última experiencia en Gremio de Brasil y recordado por haber conquistado la Liga Profesional 2024 con Vélez, arribó esta semana al país desde Miami para ultimar detalles y cerrar su vínculo con el club. El acuerdo quedó sellado el viernes y la institución lo presentó en sus canales oficiales con un mensaje de bienvenida.

En ese sentido, Quinteros se expresó por primera vez como técnico del Rojo y dejó en claro cuál será su misión. “Quiero agradecer al club y a toda la gente de Independiente por esta gran oportunidad. Vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo y ponernos en los primeros lugares”, aseguró en diálogo con las redes del club.

Acto seguido, apeló directamente a los hinchas. “Necesitamos trabajar mucho y darle al plantel la confianza que necesita, pero siempre juntos con ustedes. A la hinchada le pido paciencia, apoyo para los jugadores, el cuerpo técnico y toda la gente del club. Juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto”, afirmó con determinación.

Quinteros ingresando al Libertadores de América por primera vez (Prensa Independiente).

Mientras el DT ajusta los primeros detalles de su ciclo, el Rojo se prepara para afrontar otro compromiso clave previo al Clásico. Recibirá a San Lorenzo, este domingo, con la presencia de Carlos Matheu como interino y Eduardo Tuzzio como ayudante, mientras Quinteros seguirá el partido desde la tribuna. El debut oficial llegará la próxima semana, con la exigencia máxima de enfrentar a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Aunque el desafío global de su ciclo no será menor. Es que Independiente atraviesa un momento delicado como colista de la zona B del Torneo Clausura, la única competencia que le queda en el año. A corto plazo, Quinteros podría cumplir el objetivo de remontar el pobre desempeño del equipo en el semestre y, así, encender la ilusión de clasificar a una copa en 2026.

