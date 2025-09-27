Es tendencia:
Inesperado cambio de árbitro para el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente

A menos de 48 horas del partido, AFA anunció una sorpresiva modificación de último momento en el equipo arbitral. Los detalles.

Por Joaquín Alis

Hernán Mastrangelo no podrá estar en el clásico de Avellaneda.
Cada vez falta menos para la nueva edición del clásico de Avellaneda. Racing e Independiente tienen casi todo listo para verse las caras en el Cilindro, en un partido aparte, donde las realidades de cada equipo quedan en segundo plano durante 90 minutos. En la antesala del encuentro, AFA anunció un inesperado cambio en el arbitraje.

A última hora del viernes, la cuenta oficial de la Liga Profesional sorprendió comunicando la baja de Hernán Mastrangelo del partido del domingo. El colegiado de 44 años había sido designado como cuarto árbitro, pero finalmente quedó descartado.

Ese lugar será ocupado por Daniel Edgardo Zamora, quien viene de impartir justicia en el empate entre Platense y San Martín de San Juan en el Estadio Ciudad de Vicente López, uno de los partidos que abrió la fecha 10 del Torneo Clausura. Este domingo, tendrá la difícil tarea de lidiar con Gustavo Costas y Gustavo Quinteros.

Nicolás Ramírez, el árbitro del clásico

El árbitro principal del partido será Nicolás Ramírez. Será su tercer clásico de Avellaneda, recordando que ya dirigió el último correspondiente al Torneo Apertura y el de la Liga Profesional 2024. Ambos compromisos terminaron en empate.

Fueron 10 las veces que impartió justicia en partidos de Racing, con un historial favorable. Con este árbitro, ganó 4 partidos, empató 5 y perdió apenas 1. El dato de color es que este juez, conocido por ser uno de los más tarjeteros de Primera División, jamás expulsó a un futbolista de la Academia.

Nicolás Ramírez dirigió a Independiente en 11 oportunidades, con un saldo negativo para el Rojo: 2 victorias, 7 empates y 2 derrotas. En total, le mostró la tarjeta amarilla a 42 de sus futbolistas y expulsó a 4. Dos de esas rojas fueron en el clásico de 2024, que terminó 0 a 0.

El equipo arbitral de Racing vs. Independiente

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Pablo González
  • Asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Daniel Zamora
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Juan Pablo Loustau
