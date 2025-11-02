Al rojo vivo: así quedó la lucha por el descenso tras el empate entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz

El drama por la permanencia se intensificó este domingo, con la continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura, una jornada cuyo plato fuerte fue el crucial Clásico de Cuyo. El enfrentamiento entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz terminó en un empate 0-0 que, lejos de despejar dudas, apretó las tablas de descenso a niveles de absoluta agonía, igualando a dos competidores directos en el fondo.

Este resultado se sumó al panorama de alta tensión que dejó el sábado: la vital victoria de Aldosivi (3-1 vs. Independiente Rivadavia) y el triunfo de Talleres de Córdoba (1-0 vs. Vélez), junto con la derrota de Atlético Tucumán (0-3 vs. Independiente), que no pudo asegurar su salvación. Aún con varios partidos pendientes, la igualdad en Cuyo reconfiguró el fondo.

Nueve equipos divididos por cuatro puntos

Con el empate del clásico, la situación de Aldosivi y San Martín de San Juan se volvió crítica, quedando ambos en un empate técnico que los deja en puestos de descenzo. Los dos equipos cerrarán la fecha compartiendo la misma cantidad de puntos en la tabla anual (27 unidades) y quedando igualados en el coeficiente de promedios, con 0.900.

Esta paridad tiene consecuencias letales: Aldosivi es, por diferencia de gol, el colista absoluto en ambas tablas. Inmediatamente por encima aparece el Santo, que se ve arrastrado a la pérdida de la categoría como penúltimo de la tabla anual. Godoy Cruz, por su parte, respira momentáneamente con 28 puntos, salvándose tan solo por una unidad.

De todas formas, la tensión también se irradia hacia arriba. Esta noche, Gimnasia y Esgrima La Plata (con 29 puntos) cerrará el domingo visitando a River, en un partido fundamental para despegarse del abismo. Además, la presión recae sobre Newell’s, Talleres y Sarmiento (debe jugar vs. Platense), los tres con 30, que vieron cómo el empate en Cuyo los dejó a solo tres unidades de la zona caliente.

A su vez, con 31 porotos aparecen Atlético Tucumán y Banfield, que tendrá la chance de salvarse ante nada menos que Lanús, este lunes. Con dos fechas completas por disputarse, aún está lejos de haber definiciones en la zona de abajo de la Primera División.

Así está la tabla anual

22 Atl. Tucumán 31 30 31:39 -8 9 4 17 23 Banfield 31 29 26:37 -11 8 7 14 24 Talleres 30 30 19:27 -8 6 12 12 25 Sarmiento 30 29 20:33 -13 6 12 11 26 Newell’s 30 30 23:37 -14 7 9 14 27 Gimnasia 29 29 17:34 -17 8 5 16 28 Godoy Cruz 28 30 17:34 -17 4 16 10 29 San Martín 27 30 15:29 -14 6 9 15 30 Aldosivi 27 30 26:44 -18 7 6 17

Así quedó la tabla de promedios