AFA confirmó cronograma para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo juegan Boca, River y los equipos con competencias internacionales

Con clásicos incluidos, la Copa de la Liga Profesional y sus 30 equipos ya saben todo el calendario del mes de septiembre.

Por Lautaro Tiburzio

Se dieron a conocer horarios de las próximas fechas del campeonato local
Se dieron a conocer horarios de las próximas fechas del campeonato local

El Torneo Clausura del fútbol argentino entra, este fin de semana, en su séptima fecha de un total de 15 que tendrá antes de la etapa de playoffs. Luego de esta jornada, se dará un breve receso por fecha FIFA, y en su regreso se disputarán tres jornadas más durante el mes de septiembre, las cuales se darán en medio del desarrollo de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

En este contexto, para River, Estudiantes, Racing, Vélez, Lanús y el asterisco en Independiente (NdR: debe resolverse su cruce con U de Chile) resultaba vital conocer las fechas en las que jugarían estas jornadas del torneo local. Este viernes, AFA hizo oficial el cronograma de las tres fechas siguientes, que completarán la agenda de todo septiembre.

Entre los partidos destacados de las jornadas 8, 9 y 10 encontramos Racing – San Lorenzo, Rosario Central – Boca, Estudiantes – River, Independiente – San Lorenzo y el clásico de Avellaneda. Cabe destacar que la fecha 8 será la interzonal completa, tal como sucedió en el Torneo Apertura de la primera mitad del año.

Habrá clásico de Avellaneda en septiembre

Habrá clásico de Avellaneda en septiembre

El cronograma completo de las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura

Fecha 8 (interzonal)

  • Jueves 11 de septiembre
    20.00 Belgrano – San Martín SJ
  • Viernes 12 de septiembre
    14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba
    19.00 Racing – San Lorenzo
    19.00 Huracán – Vélez
    21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza. 
    21.15 Newell’s – Atlético Tucumán
  • Sábado 13 de septiembre
    14.30 Godoy Cruz – Barracas Central
    16.45 Independiente – Banfield
    19.00 Estudiantes – River
    21.15 Sarmiento – Aldosivi
  • Domingo 14 de septiembre
    15.00 Gimnasia – Unión
    15.00 Instituto – Argentinos
    17.30 Rosario Central – Boca
    20.00 Tigre – Talleres
    20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9 – Torneo Clausura

  • Viernes 19 de septiembre
    17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)
    19.00 Huracán – Racing (Zona A)
    19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)
    21.15 Lanús – Platense (Zona B)
  • Sábado 20 de septiembre
    14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)
    16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
    19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)
    21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)
  • Domingo 21 de septiembre
    14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)
    16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)
    19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)
    19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)
    21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)
  • Lunes 22 de septiembre
    19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
    21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)
Fecha 10 – Torneo Clausura

  • Viernes 26 de septiembre
    19.00 Banfield – Unión (Zona A)
    19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)
    21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)
  • Sábado 27 de septiembre
    14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)
    14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
    16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)
    19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)
    21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)
  • Domingo 28 de septiembre
    15.15 Racing – Independiente (interzonal)
    18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)
    20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)
    20.15 Instituto – Lanús (Zona B)
  • Lunes 29 de septiembre
    15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)
    20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)
  • Martes 30 de septiembre
    19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Lo cierto es que las series de los equipos argentinos quedaron de la siguiente manera: Vélez y Racing jugarán los martes 16 y 23 de septiembre a las 19:00, por lo que será la primera en definirse. A su vez, River y Palmeiras chocarán los miércoles 17 y 24 de septiembre a las 21:30, mientras que Estudiantes de La Plata y Flamengo se medirán los jueves 18 y 25 del mismo mes mencionado, también a las 21:30. Liga de Quito y Sao Paulo lo harán los mismos jueves, pero desde las 19:00.

Atentos River, Racing, Vélez y Estudiantes: se confirmaron las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores

