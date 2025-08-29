AFA confirmó cronograma para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo juegan Boca, River y los equipos con competencias internacionales

El Torneo Clausura del fútbol argentino entra, este fin de semana, en su séptima fecha de un total de 15 que tendrá antes de la etapa de playoffs. Luego de esta jornada, se dará un breve receso por fecha FIFA, y en su regreso se disputarán tres jornadas más durante el mes de septiembre, las cuales se darán en medio del desarrollo de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

En este contexto, para River, Estudiantes, Racing, Vélez, Lanús y el asterisco en Independiente (NdR: debe resolverse su cruce con U de Chile) resultaba vital conocer las fechas en las que jugarían estas jornadas del torneo local. Este viernes, AFA hizo oficial el cronograma de las tres fechas siguientes, que completarán la agenda de todo septiembre.

Entre los partidos destacados de las jornadas 8, 9 y 10 encontramos Racing – San Lorenzo, Rosario Central – Boca, Estudiantes – River, Independiente – San Lorenzo y el clásico de Avellaneda. Cabe destacar que la fecha 8 será la interzonal completa, tal como sucedió en el Torneo Apertura de la primera mitad del año.

Habrá clásico de Avellaneda en septiembre

El cronograma completo de las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba

19.00 Racing – San Lorenzo

19.00 Huracán – Vélez

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central

16.45 Independiente – Banfield

19.00 Estudiantes – River

21.15 Sarmiento – Aldosivi

15.00 Gimnasia – Unión

15.00 Instituto – Argentinos

17.30 Rosario Central – Boca

20.00 Tigre – Talleres

20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9 – Torneo Clausura

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Racing (Zona A)

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21.15 Lanús – Platense (Zona B)

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10 – Torneo Clausura

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A)

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

15.15 Racing – Independiente (interzonal)

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Lo cierto es que las series de los equipos argentinos quedaron de la siguiente manera: Vélez y Racing jugarán los martes 16 y 23 de septiembre a las 19:00, por lo que será la primera en definirse. A su vez, River y Palmeiras chocarán los miércoles 17 y 24 de septiembre a las 21:30, mientras que Estudiantes de La Plata y Flamengo se medirán los jueves 18 y 25 del mismo mes mencionado, también a las 21:30. Liga de Quito y Sao Paulo lo harán los mismos jueves, pero desde las 19:00.