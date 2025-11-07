La AFA decidió intervenir San Lorenzo en medio de la crisis institucional: las posibles consecuencias

El presente institucional de San Lorenzo es totalmente diferente al deportivo, donde aún tiene chances de clasificarse a las diferentes competiciones internacionales que se disputarán durante el próximo año. Mientras los escándalos dirigenciales continúan a flor de piel, ya que Marcelo Moretti regresó a la presidencia, se llevan a cabo diferentes reuniones en la Asociación del Fútbol Argentino, donde buscan solucionar el futuro del club del Bajo Flores.

La economía sanlorencista no está bien. La crisis se agudiza porque las peleas en Comisión Directiva siguen a flor de piel, y el grupo de asambleístas se juntó con Claudio Tapia, a quien le propusieron un proyecto sin la presencia de Moretti para poder solventar todos los problemas institucionales que poseen. Sin embargo, no hubo acuerdo.

Luego de lo que fue el cónclave que se llevó a cabo en Ezeiza, desde el ente regulador del fútbol doméstico, emitieron un fuertísimo mensaje para explicar qué ocurrirá: “Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo“, exclamaron para iniciar el comunicado.

“Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”, agregaron desde la Casa Madre del fútbol argentino.

Los asambleístas del Cuervo pretenden que el presidente dé un paso al costado presentando su renuncia, que haya acefalía y un posterior llamado a elecciones. Durante ese lapso, los del Bajo Flores quedarían bajo la conducción de Sergio Constantino, quien culminó tercero en los comicios de 2023, como máxima autoridad, y sería acompañado por Ulises Morales como vicepresidente. Pero Tapia no dio a lugar.

Como idea primordial, buscaban pretendían un gobierno de transición -de tres meses mínimamente- y así poder organizar todo para que en 2026 se llamara a elecciones. Por su parte, el máximo mandatario de 58 años solicitó avales económicos porque no quiere ni que San Lorenzo decrete la quiebra, como así tampoco una intervención de la Inspección General de Justicia. Y allí fue que el Chiqui dio el ultimátum: serán desafiliados si interviene la IGJ.

El descontrol de la penúltima reunión: portazos, gritos e intentos de violencia física

La penúltima reunión estuvo lejos de ser conciliadora. El punto de mayor gravedad, igualmente, ocurrió una vez que Tapia abandonó el predio. Durante una reunión improvisada de la dirigencia, el ex vocal Pablo García Lago intentó agredir físicamente al actual presidente Marcelo Moretti. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención urgente de otros dirigentes, que lograron separarlos antes de que el conflicto pasara a mayores.

Vale destacar que este suceso es parte producto de una tensión que data de tiempo atrás, cuando García Lago ya había catalogado públicamente a Moretti como “psicópata” y criticado su manejo institucional. El enfrentamiento físico, sin embargo, marca un peligroso -y nuevo- punto de inflexión en la crisis.

